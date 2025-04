Joana Sanz anuncia que está embarazada en plena polémica por la absolución de Dani Alves: ¿es el padre del bebé?

La emoción y la polémica se cruzan en la vida de Joana Sanz. La modelo ha anunciado a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo, una noticia que llega en un momento especialmente mediático: apenas tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviera a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado.

En un vídeo íntimo acompañado de un sincero texto, Joana ha abierto su corazón a sus seguidores para compartir el duro camino que ha tenido que recorrer hasta llegar a este momento de felicidad. “No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha”, escribió la influencer, conmoviendo a sus más de 900.000 seguidores.

Una historia de lucha, pérdidas y esperanza

Lejos de la imagen idealizada que muchos tienen de las redes sociales, Joana ha contado su experiencia sin filtros. Reveló haberse sometido a dos fecundaciones in vitro, haber sufrido tres pérdidas gestacionales y haberse enfrentado a una operación de trompas. Todo esto, mientras convivía con el diagnóstico de endometriosis, una enfermedad que afecta la fertilidad y que le causó profundos momentos de frustración y tristeza.

“Una mujer de 27 años sana... y me encuentro con dos FIV, tres pérdidas y una operación. A esto se le suma la presión social y el juicio constante por no tener hijos aún”, detalló. Además, explicó que el miedo aún no ha desaparecido: “Me despierto en mitad de la noche con el temor de ver sangre en las sábanas… cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo va bien”.

Pero en medio de ese miedo, también llegó la magia. “El día que escuché el latido de mi bebé, supe que no estaba sola. Perdí a mi madre hace dos años… y estoy segura de que fue ella quien me envió esta vida para que nunca más me sienta huérfana”, confesó.

¿Es Dani Alves el padre del bebé?

La pregunta que muchos se hacen sigue en el aire. Joana no ha especificado si el padre del bebé es Dani Alves, con quien fue vista minutos después del anuncio de embarazo llegando juntos a su casa de Barcelona. Aunque no han querido responder a la prensa ni aclarar el estado actual de su relación, esta imagen ha reavivado los rumores de reconciliación tras meses de rumores, distanciamiento y procesos judiciales.

Lo cierto es que la pareja se encuentra en el centro de todas las miradas: por un lado, por el nacimiento inminente de un nuevo miembro en sus vidas; por otro, por la reciente absolución de Alves, que ha generado una fuerte reacción social, incluso política. En su comunicado, Joana denunció el acoso sufrido durante todo este tiempo, asegurando que fue tratada como si ella misma estuviera en el banquillo de los acusados.

Un nuevo comienzo

Joana ha limitado los comentarios en su publicación, posiblemente como medida para protegerse emocionalmente. A pesar de la ola de opiniones que se ha desatado tras la sentencia judicial, la modelo ha preferido enfocarse en lo que considera su “milagro”, este bebé tan esperado que llega después de años de dolor, tratamientos, pérdidas y silencio.