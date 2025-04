José Fernando, el hijo de Ortega Cano, da un giro a su vida tras abandonar el centro psiquiátrico: "Va a cambiar la imagen"

Aportando su granito de arena por una buena causa, así hemos vuelto a ver a José Ortega Cano una vez más. En esta ocasión el diestro acudió al concierto solidario que cada año el Padre Ángel organiza en la iglesia de San Antón con motivo de su cumpleaños. Acompañado por la artista Glenda Gaby, Ortega Cano dejó de lado la verguenza para subirse al escenario e interpretar algunas de las canciones que todos tenemos en el imaginario.

Papel en mano para no olvidarse de la letra, el que fuera marido de Rocío Jurado interpretó fragmentos de canciones tan míticas como 'Cucurrucucú Paloma', 'Lágrimas Negras' o 'Un beso y una flor' en las que eno terminó de coger del todo el ritmo a pesar de su empeño. Dejando claro que no había habido ensasyos previos y que todo el esfuerzo era por una buena causa, Glenda reconocía sobre el escenario: "Me he encontrado una joya, además de un gran torero, una persona humilde, sencilla, un hombre de verdad, aprecio eso de ti, haber compartido contigo momentos bonitos y ahora podemos ir por toda España a hacer una tournée".

Pero no solo el exdiestro está de actualidad, Jorge Borrajo, director de la revista Semana, anuncia una esperada exclusiva que verá la luz mañana y que hará que la imagen de José Fernando, hijo del diestro, cambie por completo.

Ruptura

Michu ha dejado claro que no es una decisión tomada a la ligera, ni mucho menos, y que ha valorado todas las posibilidades para tomar la decisión final. "Era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola", detalló hablando sobre el proceso que le ha llevado a tomar esta drástica decisión.

La intervención se produjo el día 8 de marzo y no estuvo acompañada por José Fernando, el cual lleva ingresado cinco años en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios, del cual puede salir de vez en cuando con los permisos que le otorgan. Michu estuvo acompañada por su tía y también contó en la entrevista lo que sintió durante la intervención.

"No voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida", explicó la que iba a ser madre por segunda vez. Pese al dolor que lleva consigo, quiere pensar en positivo y asume que su hijo no está solo. "Quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado".