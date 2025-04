Lucas, de Andy y Lucas no podrá recuperar su nariz tras su destrozo estético: "No son buenas noticias, no ha sanado"

Lucas de Andy y Lucas, se convertía en noticia hace solo unos días por el nuevo y sorprendente aspecto de su nariz. El cantante aparecía hace unos meses con un aspecto completamente inesperado, que nada tenía que ver con el rostro que solía lucir antaño.

Sin embargo, el cantante atrubuía su nueva nariz a unos supuestos masajes y a la herencia genética de sus padres.

Meses más tarde, reconocía que se debía a una negligencia por su parte tras no seguir los consejos de cuidados marcados por su cirujano. Esto obligaba al cantante a pasar de nuevo por quirófano, no obstante, el intérprete deberá esperar para mejorar el aspecto de su nariz ya que según contaba en estos días, su nariz "no ha sanado".

Lucas enfatizó el peligro del ciberacoso, una realidad que, según él, afecta de manera constante: “El bullying en redes no tiene horarios, es 24/7. No puede ser que alguien tenga miedo a salir a la calle por lo que lee en su móvil”. Además, hizo un llamado a las familias para vigilar el uso de las redes en los más pequeños y desterrar los estereotipos que generan complejos.

Con un tono humilde y cercano, Lucas aseguró no buscar ser “capitán de nada”, pero quiso destacar la importancia de cuidar las palabras y apostar por el respeto: “Los seres humanos valen mucho más por lo que tienen dentro”.

Apoyo incondicional de sus seguidores

Tras este mensaje, sus redes se inundaron de muestras de cariño. Desde amigos cercanos hasta admiradores anónimos, todos coincidieron en aplaudir su valentía: “Tienes un corazón enorme. Nos haces felices a muchísimas personas” o “Somos más los que te apoyamos”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron sus publicaciones.

En medio de la incertidumbre por el futuro del dúo Andy y Lucas, Lucas ha demostrado que lo más importante es priorizar su bienestar. Y aunque el camino no ha sido fácil, su sinceridad ha conquistado, una vez más, el corazón de sus seguidores.