Marta habla de su próxima maternidad tras separarse de Matamoros: "Este año iré a la clínica"

Marta Riumbau se convertía en madre por primera vez el pasado año. Tras una relación con Diego Matamoros que acabó sin previo aviso, la influencer decidía afrontar la maternidad en solitario. Así venía al mundo Julieta, la pequeña con la que no dudaba en posar en redes sociales.

Aún no se ha cumplido un año desde que la catalana dio a luz pero lo cierto es que la influencer parece que no piensa tardar en repetir experiencia tal y como ha contado a sus seguidores en Instagram y TikTok.

Con 2025 como plazo y con mucha incertidumbre y miedo, pues en su cabeza existe un "0,1% de probabilidades de que esa transferencia sea positiva", Marta confiesa que a lo largo de este año tratará de quedarse embarazada.

"Tengo un embrión congelado", cuenta a sus seguidores a través de un story de Instagram, en el que explica que "de los diez ovocitos" que le extrajeron, solamente sobrevivieron "dos embriones fecundados. Uno fue Julieta y el otro sigue vitrificado".

Para evitar presiones mediáticas, de su entorno, de sus seguidores e incluso propias, y con el objetivo de vivir esta segunda transferencia de la manera más tranquila posible, Marta confirma que "en algún momento de este año iré a la clínica sin decir nada a nadie y me haré la transferencia".

@riumbaumarta Pensando en alto sobre la vitrificación y el embrión. Conclusión, está congelado un año más ♬ sonido original - Riumbaumarta

Madre primeriza

Tal y como ha podido saber Bekia en exclusiva y ha podido confirmar Vanitatis, Marta Riumbau ha dado a luz a su primera hija, a quien ha decidido llamar Julieta. El nombre tiene un significado muy especial para Marta, quien ha revelado que lo tenía decidido desde hace muchos años. "Es un nombre que tenía clarísimo desde hace mucho tiempo, desde pequeña, era mi nombre número uno", explicó emocionada en una entrevista. Además, destacó que fue una decisión tomada completamente por ella: "Lo he decidido sola, no tenía con quién discutirlo, es un nombre que me encanta". Julieta, un nombre de origen latino que significa "la que es fuerte de raíces" o "la que es juvenil", ha resonado en la vida de Marta como una elección clave desde su infancia.

El camino hacia la maternidad no fue fácil para Riumbau, quien ha sido transparente sobre su proceso de fertilización y las dificultades que enfrentó durante el embarazo. Riumbau contó hace unos meses algunos detalles sobre el tratamiento al que se sometió, incluyendo la preparación del endometrio y la desvitrificación de óvulos.