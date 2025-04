El regreso de Cuéntame cómo pasó se adelanta: "Me cago en la leche, Merche"

Parece que el regreso de Cuéntame cómo pasó, la mítica serie de TVE se adelanta tras conocer que quieren hacer una película sobre la serie.

Y es que la plataforma de streaming Netflix ha anunciado que, desde ya, tiene disponible las primeras dos temporadas de la serie.

Lo ha anunciado a través de su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), donde utiliza una de las frases más famosas del personaje que interpretaba Imanol Arias: "Me cago en la leche, Merche".

Cuéntame cómo pasó, conocida inicialmente simplemente como Cuéntame, es una serie de televisión producida por Televisión Española y emitida en La 1 desde el 13 de septiembre de 2001 hasta el 29 de noviembre de 2023. Con un total de 413 episodios, 23 temporadas y 22 años en emisión, se ha consolidado como la serie de prime time más longeva de la historia de la televisión española y la sexta a nivel mundial.

En sus primeros pasos, el programa iba a llevar por nombre Nuestro ayer, pero finalmente los productores optaron por el título más comercial de Cuéntame, inspirado en la famosa canción de 1968 del grupo pop Fórmula V. Debido a que el título ya estaba registrado, se vio necesario modificarlo en marzo de 2002.

La serie combina microhistoria y macrohistoria, y relata las vivencias de los Alcántara, una familia de clase media, durante los últimos años del franquismo, la Transición española y el inicio de la democracia, ofreciendo así una crónica sociopolítica de esa época.

El propósito inicial de la serie era conmemorar el primer cuarto de siglo desde la Transición. Su enfoque pedagógico se reflejó especialmente en episodios especiales que incluían entrevistas a personajes históricos, como los capítulos sobre el asesinato de Carrero Blanco y la muerte de Francisco Franco.

A través de sus situaciones, personajes y actitudes de la época, Cuéntame cómo pasó ofrecía una representación nostálgica similar a la serie estadounidense The Wonder Years (Aquellos maravillosos años), evocando sentimientos familiares en aquellos que vivieron esos momentos.

A lo largo de sus 22 años de emisión, Cuéntame cómo pasó se ha convertido en un referente de la televisión y la cultura españolas.

Rodaje

El rodaje del primer episodio comenzó el 29 de junio de 2001 y se estrenó el 13 de septiembre del mismo año, solo dos días después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Debido a la conmoción mundial causada por los ataques, se consideró posponer el estreno hasta el mismo día 13. Sin embargo, TVE confirmó la emisión en el Telediario 2 de esa tarde, y la serie debutó a las 22:00 horas.