Rosa López reaparece y cuenta los detalles sobre su boda y su futuro embarazo: "Es el mayor regalo"

A punto de cumplir 6 años de relación, Rosa López y su novio y mano derecha, Iñaki García, forman una de las parejas más enamoradas y discretas del panorama nacional. Sin embargo, y aunque prefiere vivir su historia de amor alejada de los focos y son contadas las ocasiones en las que ha abierto su corazón la ganadora de 'Operación Triunfo' se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press y ha revelado si le gustaría casarse y ser madre junto al policía local, durante la gala de los Premios ESI que se han celebrado en Barcelona y a los que ha asistido con su pareja.

Un evento en el que ha coincidido con su compañera de Academia Verónica Romero, a la que ha dedicado unas preciosas palabras confesando lo importante que fue tener su apoyo cuando participaron en el talent musical en 2002. "Para mí Vero era tan importante no solamente como amiga, sino a nivel emocional, ella era mi apoyo, mi pilar la persona que aguantaba, que no era poco, ¿eh? Que me ayudaba a aguantar mi victimismo de vida que tenía, por no saber nada, que a pesar de los 20 años que tenía, mi cabeza era como una niña de 13 años de hace 40 años. Imagínate lo importante que ha podido llegar a ser y es Vero para mí" ha reconocido emocionada.

Y aunque es con ella con la que más contacto tiene 23 años después de 'OT', Rosa asegura que "todos somos buenos amigos, somos una buena camada". "Aunque no sepamos el uno del otro porque hay épocas que no nos hablamos porque estamos muy liados, estamos todos muy, muy, muy unidos. El respeto, todos somos de una manera, nadie es perfecto y el respeto es clave para que la amistad siga toda la vida y el amor" expresa.

Proyectos

En una nueva etapa de su carrera musical con el disco "12 Diamantes negros", la de Granada acaba de lanzar 'El legado' una canción homenaje a su padre y en cuyo videoclip salen su hermano y su sobrina. "Ya no me siento Rosa de España pero sigo sintiendo el cariño. Eso es el mayor regalo que una persona, no te digo una artista, que una persona puede tener, es lo que sostiene mi carrera. Yo ahora estoy como artista independiente desde que salí de la discográfica y es como si no hubiera notado ninguna salida. Tengo el mismo apoyo, el mismo cariño" confiesa.

Hablando de su progenitor, que falleció en 2008, Rosa afirma convencida que si siguiese vivo y viese a su novio le diría: "Este es hija, este es. Este es el tuyo, este es el tuyo". Enamoradísima, desvela que aunque siempre ha dicho que no creía necesaría una boda, ahora sí le gustaría pasar por el altar con Iñaki.

"Nos hace mucha ilusión porque yo soy creyente y me encantaría. Pero es que cada día firmamos los votos. Mira, llegamos reventados a la cama, que si uno no da tiempo a dormir. Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí. Ojalá que sí" reconoce a corazón abierto.

Y es que a sus 44 años reconoce que aunque "ahora no tendría niños, conociéndome sé que me arrepentiría de no tenerlos. Porque quiero darle mucho amor, igual que se lo doy a mis animales, que son seres que quiero con locura. O sea, no me quiero ni imaginar lo que se quiere un hijo. Es que me emociono, no me lo puedo ni imaginar. Me retiro porque yo quería estar nada más que con él. Pero claro, no puedo retirarme, no puedo, no puedo, no debo. Hay que trabajar mucho para mantenerlo" ha desvelado muy sincera, dejando entrever que si todavía no ha sido madre es por su carrera musical y por motivos económicos.