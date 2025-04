"En shock" tras convertirse en nuevo concursante de Pasapalabra tras la silla azul: "Pido perdón a los fans"

En Pasapalabra, todos están de quién se va a llevar el gran premio final. Está claro que el bote de Pasapalabra sólo se puede ganar tirando de valentía y arriesgando. Sin embargo, cuando no hay opciones, lo que manda es la prudencia. Manu se ha decantado esta vez por el pájaro en mano, dejando el listón de este Rosco en 21 aciertos y su futuro en manos de Rosa. ¿Demasiado prudente? También ha intentado serlo cuando Roberto Leal le ha puesto en la encrucijada de tener que elegir entre Real Madrid y Barcelona, aunque finalmente se ha decantado por uno de los dos equipos.

Rosa ha llegado esta vez a El Rosco con más segundos y, por lo tanto, ha sido la encargada de comenzar la prueba. El duelo ha estado marcado por la igualdad hasta que Manu ha acelerado al final de la primera vuelta para completarla con 20 aciertos. No obstante, como después ha optado por especular, su rival ha terminado dándole caza. Con el tiempo en contra, el concursante madrileño ha arañado un acierto más y, al verse sin más respuestas claras, se ha plantado. Ha dejado su futuro en manos de Rosa, teniendo en cuenta que 21 letras no es un listón difícil para ella. Finalmente, los dos concursantes han empatado en el duelo final, por lo que se libran de la próxima silla azul del programa.

Una silla azul a la que sí se ha tenido que enfrentar Rosa al inicio del concurso. Lo ha hecho contra Tania, una pedagoga canaria que es "amante de los deportes de extremo", tal y como ha contado. Tania venía con muchas ganas de afrontar la prueba, pero no ha superado a una Rosa inquebrantable. Con un fallo, Tania debía acertar la segunda definición. "Tania, quitar a alguien las ilusiones y las esperanzas", decía Roberto Leal. Tania no respondía y la respuesta correcta era "truncar".

Y es que la silla azul juega muy malas pasada. Y si no que se lo digan a Nacho Mangut, concursante leyenda de Paspalabra que tuvo que decir adiós a su futuro en el programa tras lo ocurrido en la prueba. Todo ocurrió el 31 de octubre de 2024. Roberto Leal daba la bienvenida de forma oficial a Alberto Rodríguez, que se hizo un hueco en el programa tras dar la sorpresa ganando a Nacho Mangut en la Silla Azul. De hecho, con sus primeras palabras demostraba estar aún en shock por coger su relevo. “Lo primero que quería es pedir perdón a todos los fans de Nacho, porque es un concursante mítico, excepcional, estoy seguro de que mejor concursante que yo”, afirmaba con mucha humildad. El zamorano valoraba que “la Silla Azul es una lotería”. Por eso, se mostraba “encantado” de tener esta oportunidad, a la vez que “afectado” por haber sido el aspirante que eliminaba a un “miticérrimo de Pasapalabra”.

Tras sus salida, Nacho Mangut publicó un duro comunicado donde mostraba la cara b de participar en un concurso de tanta importancia. Mangut quiso publicar un hilo en su cuenta de X a modo de despedida. Este era su mensaje: "Hasta aquí he llegado. Una oportunidad que no esperaba y que me ha dejado un sabor agridulce. Mí más sincera enhorabuena a Alberto, el mejor aspirante a la silla azul que ha pasado por el programa en mucho tiempo, que eligió la letra P con el criterio que te dan las horas de estudio y estuvo de 10. También a Manu, un amigo que me llevo para siempre, un concursante con muchas virtudes de la que destaco la fortaleza mental y a quien le deseo lo mejor. Algo que me ha hecho muy feliz, una vez más, ha sido el cariño de la gente, personas que han confiado en mí y que me han animado muchísimo, sin los que no habría afrontado el reto de volver a ponerme a estudiar. Sin embargo, en esta ocasión he vivido la otra cara de la exposición pública. Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos. En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios, se puede comprobar en cualquier publicación de @PasapalabraA3 . Lo único que me alivia es poder contarlo. Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3. Ganando el doble de programas de los que pierdo y acertando más de un cerrojo de media por programa, unos datos de récord que me hacen sentirme orgulloso y feliz, y con un premio económico que cubre lo que necesitaba. Los concursos no terminan para mí, llegarán nuevas oportunidades y seguiré aprovechándolas para disfrutar y competir. Muchas gracias a todos, de verdad. Por lo escrito hasta aquí comprenderéis que cada muestra de cariño ha valido por diez en esta ocasión".