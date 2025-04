Sigue la polémica entre Lequio y Terelu Campos: "Hablo de lo que presencié"

Tras el regreso de Terelu Campos de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, en España sigue la polémica con Alessandro Lequio: "Hablo de lo que presencié".

El conde, que es colaborador de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquín Prat y en el que también colabora la hija de Terelu, Alejandra, ha sido muy crítico con la participación de Terelu en Supervivientes, asegurando que ha hecho un paripé en el concurso.

Pero esa no fue la única crítica, sino que Lequio desempolvó un hecho ocurrido cuando la colaboradora estaba en Telemadrid, denunciando que tenía una secretaria que la seguía por todo el plató con un cenicero. Según el conde, eso no pasó únicamente en Telemadrid, sino que también en Telecinco, asegurando que él lo vivió. "Yo no hablo de oídas, hablo de lo que presencié y lo del cenicero existió y exsitió aquí en Telecinco", aseguró.

Terelu, por su parte, volvió a negar esta cuestión, al igual que ya había hecho anteriormente su hermana y su hija. Además, destacó que "paso, es que además es del jurásico".

María Teresa Campos fue una destacada presentadora de televisión española, cuya carrera se extendió por más de cincuenta años. Es recordada por su carisma y estilo único, que la convirtieron en una de las figuras más influyentes y apreciadas de la televisión en España.

Nacida en Marruecos en 1941, comenzó su trayectoria televisiva en la década de 1960. Desde ese momento, se consolidó como una de las caras más reconocibles de la televisión española, al conducir una variedad de programas que incluyen desde entretenimiento hasta noticias y talk shows.

Su estilo de presentación, cálido y acogedor, resonó profundamente con la audiencia española. Era conocida por su capacidad para escuchar atentamente a sus invitados, proporcionando siempre un entorno seguro para que compartieran sus historias y opiniones. Además, su sentido del humor y habilidad para entretener a su público fueron ampliamente reconocidos.

A lo largo de su carrera, María Teresa fue galardonada con diversos premios por su labor en televisión. Entre sus distinciones se encuentran el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión en 2006 y el premio TP de Oro por toda una vida en 2015.

Causas sociales

Fuera de la televisión, también era conocida por su compromiso con causas sociales y políticas, especialmente en defensa de los derechos de las mujeres y contra la discriminación de género. Colaboró con organizaciones benéficas enfocadas en apoyos para personas con discapacidad y luchó activamente contra el cáncer.

Admirada y respetada por amigos y familia, María Teresa Campos siempre se destacó por su humildad y autenticidad, demostrando cómo combinar el éxito y la pasión con gratitud. Fue un ejemplo a seguir para muchos.