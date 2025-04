Última hora de la descalificación de Makoke en Supervivientes: "Ha incumplido las normas del programa"

Trifulca en Supervivientes. Durante el 'Oráculo de Poseidón' más tenso de esta edición de 'Supervivientes', el robo de unas lentejas que muchos creían que ha sido Anita, hacía saltar a Makoke en defensa de su compañera y esto terminaba con Joshua lanzando una acusación sobre ella que Laura Cuevas confirmaba. "Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tienes que callar en la playa", le decía Joshua enfadado a Makoke y ella pedía que lo aclarara. "Makoke ha incumplido las normas del programa", aseguraba él y Makoke no daba crédito con esto: "¿Yo he incumplido las normas?"

Sandra Barneda pedía "información sobre esto" a Joshua ante "la grave acusación" lanzada hacia Makoke y este se explicaba: "Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero".

"Me parece de muy mal gusto", reaccionaba Makoke y se dirigía directamente a Laura Cuevas: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality". Y explicaba por qué decía esto a su compañera: "Le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad". "El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis, es prácticmanete imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible", entonaba Sandra Barneda.

Aún así, Laura Cuevas aseguraba que Makoke le contó estando en la playa que "metió en su plumífero dos barritas de proteína y que se las comió en la primera lluvia", apuntando algo: "Además, acompañando esas dos barritas iba un cartel que ponía 'te quiero' por si se la pillaban decir: 'Esto me lo ha metido mi hijo y no lo sabía". Y, sin dudar, juraba que Makoke le contó esta historia.

Pero Makoke "juraba que eso es mentira" y apuntaba directamente a Laura: "Me parece muy sucio, yo no le he hecho nada, solo darle cariño". Esto generaba una gran tensión en la playa, momento en el que Sandra Barneda preguntaba a sus compañeros habían visto a Makoke comerse estas barritas, algo que nadie confirmaba, solo Borja que "sabía la historia de la barrita" por boca de Laura.

Además, le dejaba claro a Escassi la "broma de mal gusto" que hizo sobre ella un día que se sentía "dolida" y "traicionada" en la playa, cuando la aventura comenzó en Honduras: "Primero era Laura... bueno, una broma de mal gusto. Perdona, déjame terminar Sandra".

Tras estas últimas palabras y después de que Sandra Barneda intentase hablar sin éxito varias veces, la presentadora de Telecinco frenaba a la Más acolaboradora: "No Makoke, porque llevas un minuto y medio hablando. Necesito también saber la opinión del resto". Más adelante, Sandra Barneda frenaba de nuevo a Makoke señalando lo siguiente: "Déjame hablar que pareces un tren a toda velocidad".