La audiencia sentencia Saber y Ganar por lo que está pasando con Suso en directo: "No me gusta"

Desde el pasado viernes 21 de marzo conocemos al nuevo magnífico de Saber y Ganar, quien ha conseguido superar la nueva cifra de 10.000 euros acumulados. Desde el cambio de normas en el programa, es el segundo concursante que logra superar la barrera de los 10.000 tras el hito de Fer cuatro días antes.

Hablamos del canario Suso Quesada, quien en tan solo 15 días de programa ha conseguido alcanzar esta asombrosa cifra en Saber y Ganar tras haber pasado por otros concursos de televisión anteriormente. Jordi Hurtado no esconde su asombro y admiración por el logro de Suso Quesada: "nos alegramos mucho, mucho, a seguir a por el 16", dice refiriéndose al siguiente programa. Su primera aparición televisiva destacada fue en 2017, cuando participó en Pasapalabra, entonces emitido en Telecinco. Durante su paso por el programa, compitió contra Pablo Díaz, violinista tinerfeño que posteriormente se llevaría un bote de 1,8 millones de euros.

El canario ha asegurado que concursar en Saber y Ganar siempre ha sido un sueño. Siempre ha sido un gran fan de los concursos de televisión, pero este en concreto ocupaba un hueco especial en su corazón. Compaginaba su trabajo de tal forma que no se perdía ninguno de los programas.

Tal era su ilusión por participar que escondió su aparición en Saber y Ganar a su madre hasta el día de la emisión de su estreno. Ella es la que le hizo fiel seguidor del programa. Su paso por el programa, por ahora, ha sido un tanto especial, ya que nada más llegar tuvo que "descansar" debido a los especiales del aniversario de Saber y Ganar, donde los magníficos de 2024 volvieron durante una semana.

Ahora, él también es un magnífico y le tocará pasar por el plató de Saber y Ganar de nuevo el próximo año para el nuevo aniversario del programa.

Suso cuentan con gran cantidad de seguidores en el concurso. Y además,s e tiene que medir a dos pesos pesados como Fer y Luis Felipe.Fer sigue en cabeza, pero Suso continúa con buen pie su paso hacia la inmortalidad en el programa de La 2.

En el último programa, el de este miércoles, Suso ha superado con éxito el reto, que no ha sido nada sencillo, para variar.

Eso sí, varios seguidores han detectado que tanto Fer como Luis Felpie no mandan preguntas a Suso en La parte por el todo. "Yo hago un análisis distinto a los que leo últimamente. Fer manda todas las preguntas a Luis Felipe porque va peor y no remonta, este falla, contesta Suso y luego este no manda ni una a Luis Felipe. Tampoco entiendo porqué. Fer me parece un tipo genial, inteligente, irónico y buena persona"; "No me gusta que no le manden ninguna pregunta a Suso", comentaban varios usuarios. "Enhorabuena Suso,no te lo ponen fácil pero tú puedes...", apuntaba otro a través de las redes sociales.