Bárbara Rey aparece por sorpresa para hablar de su demanda del Rey Juan Carlos tras lo ocurrido con Revilla: "Asustadísima"

Bárbara Rey rompe su silencio tras las acciones legales que el Rey Juan Carlos ha iniciado contra Miguel Ángel Revilla, al que a través de un comunicado emitido por su abogada reclama bajo amenaza de demanda 50.000 euros en concepto de indemnización -que se ha comprometido a donar a Cáritas- por las declaraciones injuriosas y difamatorias que atentarían sobre su derecho al honor y que el expresidente de Cantabria ha realizado públicamente entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Después de que el político cántabro haya respondido al Emérito en una multitudinaria rueda de prensa este miércoles en la que, indignado, se ha preguntado por qué a él que es un ciudadano normal y no corriente, y no a Bárbara o a Corinna Larsen, que han dicho cosas "mucho más gordas" sobre el padre de Felipe VI que él, la vedette ha tirado de ironía para dejar claro que no tiene miedo a que Don Juan Carlos tome ahora medidas legales contra ella por revelar al detalle cómo fue la relación sentimental que mantuvieron hace décadas.

"Estoy asustadísima" ha exclamado conteniendo la risa y haciendo un histriónico gesto, apuntando que no es ella quien tiene que pronunciarse sobre la demanda del Monarca contra Revilla sino el propio Rey Felipe: "No tengo nada que opinar al respecto. Yo creo que esto es algo que debierais preguntarle... pues posiblemente a su hijo, a ver qué es lo que piensa de su padre. De las cosas que hace su padre" ha sentenciado.

"No tengo nada que decir. Hay cosas que es que... hablan por sí mismas, o sea..." ha añadido cuando le hemos preguntado qué le parece que Revilla haya dicho por qué le demanda a él y no a ella y a Corinna, reconociendo que aunque "tengo carácter, no tengo tanto".

Jota Caral

Habla la esposa de Revilla

Miguel Ángel Revilla siempre ha sido muy crítico con el Rey Emérito, pero esta vez ha tenido represalias. El monarca le reclama 50.000 euros por sus declaraciones y así ha reaccionado la mujer del político: "A casa no nos ha llegado". Aurora Díaz ha hablado para Y Ahora Sonsoles, el programa presentado por Sonsoles Ónega, donde ha contado cómo están viviendo lo ocurrido.

"Al principio pensábamos que era un bulo", comentó la mujer de Revilla, señalando que se enteraron porque fueron muchos los que les llamaron por teléfono para contárselo.

Aurora también ha comentado que desconoce por qué el Rey Emérito ha ido a por su marido y no a por otras personas que también han hablado de él como Bárbara Rey o Corina; y tampoco cree que su marido se retracte de sus palabras: "Todos sabemos quién es el rey, no le confundamos con el actual, que está pagando los platos rotos".