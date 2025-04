Carme Chaparro desvela cómo se encuentra tras anunciar su enfermedad: “Pese al dolor y los pinchazos, estamos mejor”

Carme Chaparro se mantiene positiva pese a no estar en su mejor momento. Hace un mes anunció que estaba enferma y que se retiraba durante un tiempo para centrarse en su salud y tratarse. Mucho se ha hablado desde entonces de la periodista y escritora. Sin embargo, ella ha pedido cautela porque "cuando se trata de salud, es delicado".

En un primer momento, se habló de que su paréntesis laboral se debía al síndrome de Ménière que padece. Pero ella lo desmitió. "NO. Ni es eso, ni me he retirado", sentenció en un comunicado que lanzó a través de su cuenta de Instagram. Reprochó a sus compañeros de profesión que no la hubiesen llamado para preguntar. Lo que sí dejó claro es que seguirá dando guerra, tanto en televisión como con sus libros. La escritora ha tenido que retrasar el lanzamiento de la última parte de la trilogía de "Delito", pero ese libro ya está escrito y esperando a que su autora se recupere para ver la luz y disfrutar de la promoción. "Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento", explicaba entonces.

Sus seguidores se han interesado por su estado de salud con mensajes casi constantes. El mes de abril comienza para Chaparro con esperanza. La presentadora se muestra muy positiva en los mensajes que comparte en su Instagram. "Incluso con la enfermedad, la medicación, las horas de dolor y hospital, las máquinas y los pinchazos, siempre estamos mejor. Porque eso significa que hemos sobrevivido. Que seguimos vivas", escribía. Sus fans le mandaron cientos de mensajes de apoyo y ánimo. "Todo va a ir bien", le escribían.

Nacida en Barcelona en 1973, Carme Chaparro ha dedicado toda su vida a la comunicación. Se licenció en Periodismo en 1996 y pronto se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Durante muchos años fue la presentadora de referencia de los informativos de la cadena. Durante la última temporada, seguía trabajando en televisión, aunque no en primera línea.

Además de presentadora, Carme disfruta de su otra faceta: la de escritora. Ha escrito una trilogía ("No soy un monstruo", "La química del odio" y "No decepciones a tu padre") y está a punto de cerrar la tercera entrega de otra trilogía de novela negra que tiene entusiasmado a sus fans. Tras "Delito" y "Castigo", Chaparro prepara el final de la saga.