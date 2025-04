Carmen Borrego lanza un inesperado mensaje tras la confesión de Mar Flores sobre el cáncer: "Hablo de lo que presencié"

Antes de marcharse de 'Supervivientes', Terelu Campos compartía su testimonio más desgarrador sobre el cáncer que padeció. Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, ha sorprendido a todos al pronunciarse al respecto durante su paso por una carrera solidaria contra la enfermedad en Madrid.

Un mensaje que refleja la relación entre la madre de Carlo Costanzia y la de Alejandra Rubio. Además, Mar Flores ha decidido hacer su propia crítica sobre su trayectoria por el concurso, vinculándolo principalmente al relato de Campos sobre su enfermedad. La televisiva, además de hablar de la desgarradora muerte de su padre, comentó en más de una ocasión junto a sus compañeros lo duro que fue atravesar el cáncer y su "suerte" al poder seguir viva. "Hay que tener una fuerza y un valor para hacer eso...", dice la modelo.

Tras estas declaraciones, ahora ha sido Carmen Borrego la que ha decidido dar un paso adelante tras las últimas declaraciones de la consuegra de su hermana, Mar Flores, quien no dudaba en poner en valor el papel de Terelu en Supervivientes y cómo había hecho frente al cáncer.

Carmen Borrego se pronuncia

Ni un paso atrás. A pesar de que Terelu Campos ha desmentido por activa y por pasiva el 'episodio del cenicero' que Alessandro Lequio ha sacado a colación en varias ocasiones mientras la colaboradora se encontraba en 'Supervivientes', negando que la secretaría que tenía durante en su época en Telemadrid fuese detrás de ella a todos lados sujetándole el cenicero como ha contado el italiano, él se mantiene firme en sus críticas a la hija de María Teresa Campos.

Demoledor, el ex de Ana Obregón ha insistido en 'Vamos a ver' en que la secretaria no solo la perseguía con el cenicero para que tirase las colillas, sino que incluso le ponía "la manita" para que Terelu escupiese los chicles que tenía en la boca antes de entrar a plató: "Tal cual, yo lo vi, te doy mi palabra. Lo que más me sorprendía era una altivez que no había visto en mi vida y que no podía explicar". "No hablo de oídas, habló de lo que presencié, y el cenicero existió" ha sentenciado.

Además, se ha mostrado muy crítico por el recibimiento por todo lo alto que ha tenido la madre de Alejandra Rubio tras abandonar 'Supervivientes' y ha estallado en gritos en el programa en el que colabora porque "Terelu no ha estado en el desierto. Ha estado facturando a dos manos en televisión, ha estado solo 18 días y parece que la tenemos que recibir como si hubiese estado en la guerra de los 100 años".

Durísimas declaraciones que podrían abrir una brecha insalvable con Las Campos tras sus recientes enfrentamientos, y a las que Carmen Borrego ha quitado hierro con una sonrisa, dejando claro que no le da "ninguna importancia" a lo que Alessandro pueda decir de su hermana.

"Mira, Lequio es mi compañero, le aprecio y ya sabemos cómo es Lequio, yo no le doy ninguna importancia, de verdad, ninguna" ha asegurado, apuntando que si el italiano saca ahora el tema del 'cenicero' es "porque le gustará. Pregúntaselo a él que es el que lo saca".

Y es que como confiesa está "fenomenal" tras el regreso de Terelu de Honduras, y como ve que su hermana está "encantada" y no le han influido los ataques del italiano, prefiere no seguir alimentando esta 'guerra mediática" aunque Lequio saque el tema todos los días en el programa en el que ambos colaboran.

Además, Carmen ha reaccionado a las últimas declaraciones de Paola Olmedo agradeciéndole su ayuda tras su operación maxilofacial al cuidar de su nieto durante el postoperatorio y, afirmando que está "todo fenomenal" con la exmujer de su hijo José María Almoguera, ha huido de cualquier mérito asegurando que ha actuado "como una abuela más".