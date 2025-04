La lección de vida de Jorge Fernández que dejó boquiabierto a un concursante de “La Ruleta de la suerte”: “He sido feliz”

Jorge Fernández tiene un don para hacer que los concursantes de “La ruleta de la suerte” se sientan cómodos. Sabe qué decirles y cómo tratarles para que ganen confianza y vayan a por todas en el juego.

El modelo y presentador tiene una actitud muy positiva ante la vida. Suele compartir en antena parte de sus pensamientos. "¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que la felicidad está en las pequeñas cosas?", empezó a explicar Fernández. "No se tata de conseguir cosas muy caras, ni eventos complicados o a largo tiempo", argumenta. “Los momentos de felicidad a lo largo del día se van acumulando y dices: he sido feliz”, sentencia.

Jorge Fernández pone un ejemplo sencillo: la foto del DNI. "¿Hay alguien que salga bien en su foto de DNI?", preguntó. La respuesta: "Nadie". Asegura que salir bien es uno de esos pequeños de felicidad. Este ejemplo le sirve para explicar el último momento de felicidad que ha tenido. Fue en el propio programa.

"He sido feliz porque Diego ha jugado muy bien este panel. Ha sido rapidito. He sido un ratito feliz", confiesa. Los concursantes se quedaron boquiabiertos con la confesión. No es la única. Jorge Fernández suele sorprender a la audiencia con estos comentarios.

"La ruleta de la suerte" es un concurso televisivo que se emite en España y que se basa en una mecánica similar a la de un juego de azar. Los participantes deben girar una rueda para determinar la cantidad de dinero con la que competirán en cada ronda. Luego, deben adivinar una palabra o frase oculta a partir de una serie de letras. Cada respuesta correcta les permite ganar el dinero acumulado en la rueda y avanzar en el juego, mientras que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del programa, los concursantes pueden enfrentarse a diferentes pruebas y rondas temáticas que aumentan la dificultad y la emoción del concurso.

El programa comenzó a emitirse en el año 2006, convirtiéndose rápidamente en uno de los concursos más populares de la televisión española. La versión original fue adaptada de otros concursos internacionales de éxito similar, pero "La ruleta de la suerte" logró captar la atención del público gracias a su formato dinámico, su rueda colorida y la interacción constante entre el presentador y los participantes. El carisma del presentador y el carácter entretenido de sus pruebas ayudaron a que el programa se mantuviera vigente durante años, y hoy sigue siendo una de las opciones favoritas del público a la hora de ver concursos en horario diurno.