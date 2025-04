Makoke sufre un accidente en Supervivientes, última hora de su estado de salud: "No tenemos más remedio que esperar, después de que se hagan las pruebas se tomará la decisión", aseguró Carlos Sobera

Makoke sigue dando que hablar una gala más en Supervivientes. La que fuera mujer de Kiko Matamoros ha sufrido una aparatosa caída mientras realizaba una de las pruebas del concurso que ha acabado haciendo tanto a sus compañeros como a la organización del programa, temer lo peor.

Carlos Sobera desde plató era el encargado de comunicar la última hora sobre el estado de salud de la madre de Anita Matamoros. "Hay que realizarle más pruebas y, después se tomará la decisión por parte del equipo médico", añadía el presentador para concluír con este parte médico sobre el estado de Makoke, de lo que se conocerá más en los próximos días en 'Supervivientes'.

Presentador insignia de 'Supervivientes'

'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Desde hace unos años, Carlos Sobera se ha incorporado a la hornada de presentadores del reality de supervivencia por excelencia. Convirtiéndose en uno de los rostros más valorados por los espectadores.

La enfermedad que padece

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.