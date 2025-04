Una pensionista con tres hijos y discapacidad denuncia a una okupa: “Está acabando con mi vida”

Mari Carmen, su marido y uno de sus hijos sufren una discpacidad. Cobran una pequeña pensión y tienen tres hijos. Su situación es complicada. Tanto que se mudaron un barrio más barato y alquilaron el piso en el que vivían. Todo parecía encaminarse, hasta que el inquilino dejó de pagarles el alquiler.

Hace dos meses que no ingresan la mensualidad. "Con el alquiler pagaba la mensualidad de mi piso actual. Estas personas me están haciendo un daño irreversible, van a acabar con mi vida" confesaba, desolada, Mari Carmen al programa Espejo Público de Antena 3.

Mari Carmen tiene 66 años y depende de su pasión y del dinero que obtiene por el alquiler del inmueble. Son 500 euros al mes.

La inquilina reconoce al programa no pagar desde hace dos meses. "Estoy ahora mismo en una situación de vulnerabilidad máxima: no tengo trabajo", expilcó Beatriz. Aunque admite un retraso en los pagos, no se niega a pagar.

Beatriz ha confesado tampoco se encuentra en una situación ideal para volver a incorporarse al mundo laboral, ya que sufre Lupus. "Tengo tres niños y mi marido, que es el que está trabajando, lo hace en Barcelona".