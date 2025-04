Preocupación por la colaboradora de Fiesta por su "virus estomacal" y ser diagnosticada de cáncer: "He adelgazado mucho"

Días agridulces para Belén Rodríguez. Hace tan solos unas semanas la coaboradora de Fiesta quiso tranquilizar a sus fans compartiendo su estado actual mediante un mensaje en redes sociales acompañado de una significativa imagen que muestra a la colaboradora realizando un entrenamiento deportivo junto a un texto muy esperanzador: "Han sido días duros, pero estoy bien cuidada y con mucho amor a mi alrededor".

Sin embargo, tal y como informa Outdoor, la colaboradora de 'Fiesta' ha sufrido un nuevo revés de salud que la ha tenido completamente desconectada y que le ha provocado una pérdida de peso del que ahora ha hablado cuando ha encontrado fuerzas.

Benito Domínguez

Sonriente y sin perder su característico humor, la colaboradora televisiva ha reaparecido y lo ha hecho andando por la calle para acudir a una cita muy esperada para ella. De esta forma, Belén Rodríguez ha tranquilizado a sus seguidores que habían notado su ausencia en las redes en los últimos días. "Buenos días, cariños míos. Me preguntáis que por qué he estado tantísimos días, que son muchos, sin ir al gimnasio y sin deciros nada", ha comenzado diciendo la colaboradora de los debates de 'Gran Hermano' para contar el motivo que la ha obligado a esta desaparición forzosa. Después de haber podido recuperar la voz tras estar un mes sin poder hablar como consecuencia del tratamiento que ha recibido, Belén Rodríguez ha contado lo que le ha pasado mirando a la cámara, mientras la grababan por la calle.

María González Falcó / Manuel Riu

La colaboradora de televisión ha tenido un nuevo problema de salud. "Cogí como hace ocho o nueve días, o incluso más, ya no me acuerdo un virus estomacal y he estado malísima", ha revelado Belén Rodríguez. Una dolencia que le ha pasado factura y, que en su caso al estar inmunodeprimida tras terminar su tratamiento contra el cáncer se ha agravado más. "He estado tan mala que no he salido de casa. He adelgazado mucho, así que no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso". La suya es una etapa complicada, pero Belén Rodríguez siempre se refugia en el sentido del humor. Y, después de su momento de debilidad y de admitir que ha estado muy mala y que por eso ha bajado mucho de peso, el nuevo objetivo de la colaboradora de 'Fiesta' es no parar de comer para volver a sus kilos de antes. "He estado sin comer varios días. Me voy a comprar hamburguesas sin parar, croissants o cosas que engorden", ha confesado. Tras contar el motivo que la ha hecho estar más baja física y anímicamente, Belén Rodríguez ha acudido a una cita muy esperada para ella. La televisiva se ha puesto en manos de su amigo Manuel Zamorano para tapar sus canas y recuperar una rutina de las muchas que ha cambiado en los últimos tres meses por el tratamiento. "Poco a poco voy volviendo a mi vida", ha admitido, aunque ahora le quede subir un poco de peso.