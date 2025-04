El entorno de Makoke, muy preocupado tras su evacuación de emergencia en Supervivientes por el accidente: "Solo espero..."

En el aire. Así está la continuidad de Makoke en 'Supervivientes' tras la aparatosa caída que sufrió este martes en directo durante la prueba de recompensa y por la que tuvo que ser evacuada de urgencia por el equipo médico del programa.

Después de ver a la exmujer de Kiko Matamoros tirada en el suelo aullando de dolor y explicando que había sentido como si le clavasen un cuchillo en las lumbares, la última hora sobre su estado es que este miércoles le han realizado varias pruebas para saber el alcance de su lesión; y será esta noche durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez cuando descubriremos si la colaboradora puede continuar la aventura -está nominada y se jugará la expulsión contra Carmen Alcayde y Koldo Royo- o si por el contrario tiene que abandonar por prescripción médica.

En vilo por el futuro de su madre en el reality, Anita Matamoros no se ha querido perder la gran première de la segunda temporada de la docuserie de 'Dulceida, al desnudo', y como no podía ser de otra manera se ha pronunciado con preocupación sobre el complicado momento que está viviendo Makoke en 'Supervivientes'.

Anita Matamoros en el estreno de la segunda temporada de 'Dulceida al desnudo' / EUROPA PRESS

"Yo solo espero que nos digan que puede seguir participando, sobre todo, que no sea grave lo que tenga porque se dio un buen porrazo, la verdad, pero nada, muy expectante" ha reconocido, confesando que "la verdad es que me da mucha pena porque después de todo el programa de ayer que acabara así la pobre", haciendo referencia a que se enfrentó al 'Puente de la Concordia con Laura Cuevas y acabaron protagonizando una gran bronca, antes de que su grupo la eligiese para 'exiliarla' al equipo contrario que está en minoría tras los abandonos de Terelu y Rosario Mathews.

Asegurando que "no me preocupa que no esté cuajando con sus compañeros porque obviamente no le puedes caer bien a todo el mundo, es lógico y normal" Anita ha dejado claro que está "muy orgullosa" del concurso que está haciendo su madre: "Lo está dando todo en las pruebas. Está siendo súper fuerte, eso es algo que yo siempre he admirado mucho de ella, así que estoy muy contenta de lo que está haciendo, así que salvar Makoke" ha pedido a sus seguidores.

Cambiando de tema, la influencer se ha pronunciado sobre la boda de su hermana Irene Matamoros -hija menor de Kiko y Marian Flores- con Pedro Romero que se celebrará dentro de unos meses y, revelando que se enteró de la noticia "en un photocall" ha confirmado que no está invitada al enlace. "Pero bueno, las bodas siempre son una buena noticia así, qué viva el amor, siempre" ha expresado, sin aclarar en qué punto está su acercamiento con su padre después de que Matamoros asegurase recientemente que tiene relación con todos sus hijos.

Además, como una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país Anita se ha pronunciado sobre las fotografías de la Princesa Leonor luciendo palmito en bikini en las playas de Montevideo.