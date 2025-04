Acusan a Jessica Bueno por lo ocurrido con el hijo de Kiko Rivera: "¿Jota Peleteiro le paga el colegio al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera y lo llama mala persona?"

En el plató de ‘¡De Viernes!’, Jota Peleteiro da su versión de los hechos ante la atenta mirada a través del pantallón de su exmujer Jessica Bueno. Los colaboradores están ansiosos por saber hasta el último detalle del polémico divorcio de esta pareja y, también, por saber cuál es su realidad económica.

Y es que el exfutbolista debe 40.000 euros en el colegio donde estudian sus hijos y también Fran, el hijo que comparte Jessica Bueno con Kiko Rivera. Este dato, el cual ha pasado desapercibido, ha captado la atención de Antonio Rossi, quien se pregunta por qué se está haciendo cargo de su cuota.

Él no ha dudado en explicarles la razón que le llevó a hacerlo. El periodista Antonio Rossi quiere saber por qué Jota Peleteiro está pagando el colegio de Fran, hijo de Kiko Rivera. "En el acuerdo estaba", señala el exfutbolista. Sin embargo, esta respuesta no le vale al colaborador: "Pero, ¿por qué decides hacerlo?, ¿por qué no lo paga el padre?".

"Yo considero que es mi hijo también. Lo he hecho toda la vida, ha ido a los mejores colegios de Londres… y en la vida es bueno ser agradecido", cuenta Jota Peleteiro. Y es que, cuando el exfutbolista les conoció "ellos estaban pasando unos muy malos momentos, tanto ella como él, económicos", por lo que se ofreció a ayudar: "Les dije no os preocupéis por eso, yo me encargo porque yo puedo".

Sin embargo, José Antonio León dice que "el eslogan está muy bien" pero existe una sentencia firme donde se señala que lleva un año sin pagar y que debe, nada más y nada menos que 40.000 euros al colegio.

"Fran cuesta lo mismo que mis dos hijos en el colegio y son 4.000 euros todos los meses. Y yo hablé con mi exmujer muchas veces para decirle vamos a acortar cosas del acuerdo innecesarias para que no haya problemas con el colegio que es importante y nunca renunció. Llegado el momento, si no se puede, no se puede y lo reconozco y no pasa nada", asegura. No obstante, el presentador Santi Acosta lanza al aire un consejo: "Si no puedes pagar un colegio privado, puedes ir a uno público".

Unas declaraciones que han hecho saltar la polémica en redes sociales y que ha llevado a muchos usuarios a criticar a la sevillana por cargar contra Peleteiro. "Jota Peleteiro le paga el colegio al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera y ella lo llama mala persona??? PONTE A TRABAJAR Y LO PAGAS TÚ"; "que no entiendo por qué tiene que pagar Jota las cosas del hijo de kiko rivera si no es suyo,por qué no paga kiko el colegio y las cosas de su hijo???"; "Solo le falta a Jessica pedirle a jota una pensión para kiko rivera......"