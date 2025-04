Habla Manuel Díaz 'El Cordobés' sobre la futura paternidad: "Amaré y respetaré"

Manuel Díaz

, más conocido como 'El Cordobés', ha sido una de las figuras más icónicas y polémicas del mundo taurino español: hijo del legendario torero Manuel Benítez, 'El Cordobés', Díaz ha vivido bajo la sombra de un legado que tardó casi medio siglo en ser reconocido oficialmente.

El conflicto de paternidad que mantuvo con su padre, quien finalmente admitió ser su progenitor en 2016 tras una batalla legal y pruebas de ADN concluyentes, ha sido uno de los episodios más comentados en la prensa española. A lo largo de su carrera Díaz ha demostrado ser un torero de gran talento, pero también ha sido una figura mediática cuyas luchas personales, incluidas las familiares, han dado acaparado cientos páginas y minutos en la prensa rosa.

Este verano Manuel Díaz ha vivido un periodo de transición: disfrutando de sus vacaciones en Marbella junto a su esposa, Virginia Troconis y sus hijos. Sin embargo, su retiro de los ruedos en octubre de 2023 no ha significado un alejamiento de la vida pública. Díaz ha encontrado un nuevo hogar en la televisión como colaborador en el programa '

TardeAR

', donde semanalmente comparte su perspectiva y experiencia, demostrando que su carisma va mucho más allá de la plaza de toros.

A pesar de estar feliz con su decisión de dejar los ruedos, Manuel Díaz ha dejado claro que nunca se retirará del mundo taurino en espíritu. "Siempre amaré y respetaré la profesión que me ha dado todo lo que soy y que me ha hecho ser la persona que hoy en día", confesó recientemente.

En este contexto de renovación personal, surge la pregunta de si Díaz podría estar considerando capturar su intensa vida en un libro de memorias. A sus 56 años, después de más de dos décadas como uno de los toreros más importantes de España y tras una vida personal marcada por grandes desafíos, la idea de escribir sus memorias parece una posibilidad natural.

Sin embargo, el diestro se muestra humilde y reflexivo al respecto sobre la posibilidad de ser padre de un libro sobre su propia vida: "No sé si le interesarían a mucha gente, no sé si todavía tengo esa capacidad de unir tanta memoria. Soy una persona normal, agradecida a su vida, a las cosas que he vivido. Y estoy feliz porque al final tengo muchísimos amigos, muchísima gente que me quiere, que me apoya, que me aprecia. Y esa es mi realidad", ha explicado recientemente. Confirma así que la idea de la futura paternidad está encima de la mesa, aunque no se haya materializado todavía.

A pesar de sus dudas, Díaz no cierra la puerta a la posibilidad de compartir su historia en un futuro. "A lo mejor en un futuro muy lejano puede ser que sí. De momento, seguir disfrutando de mis hijos, de mi mujer, de mis amigos, de mi gente, de mis padres, de mi madre, de mi padre y de vosotros", comentó, dejando abierta la posibilidad de que algún día su historia pueda ser conocida por todos a través de las páginas de un libro.