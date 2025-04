El inesperado papel de Maite Galdeano en la boda de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Me cuadra todo"

Hace unas semanas, Kiko Jiménez y Sofía Suescun aparecían en el Festival de Cine de Málaga y desvelaban que "sí" tienen planes de futuro juntos y que darse el 'Sí, quiero' es uno de ellos: "Hombre, claro que sí. Todo llegará" y anunciaba que "este es el año"... por lo que quizás sea en este 2025 cuando los dos sellen su amor.

Esta semana, la influencer se ha dejado ver ante las cámaras y ha sorprendido al volver a ser preguntada por una posible boda con su pareja y confesando que "no me gusta planear todo a lo lejos. De repente, te digo, en una semana me cuadra todo y me voy por ahí y me caso".

Eso sí, la presentadora de televisión no sabe si invitaría a su madre a la boda y "no me voy a preocupar por algo que no sé qué va a pasar" aunque reconocía que "una madre es una madre, una hija es una hija", pero "no es fácil" porque "todas vivimos nuestras historias a nuestra manera".

Siendo una de las parejas más consolidadas del panorama de la televisión, Sofía y Kiko han acabado con todas esas voces que aseguraban hace más de cinco años que su amor no tendría ningún futuro.

Sofía Suescun es ejemplo de vida saludable. Cuida su alimentación y hace deporte. Sus redes sociales son el reflejo de estos hábitos de vida ejemplares. Sin embargo, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha sorprendido ahora con un discurso al que no acostumbra. Y es que la influencer, de 28 años, está preocupada por "perder unos kilos" y ha enseñado su celulitis.

El escultural físico de la también exconcursante de 'Supervivientes All Stars' es producto de constancia, perseverancia y esfuerzo. Sigue una dieta equilibrada y entrena a diario, tal y como muestra a través de su perfil oficial de Instagram para motivar a sus seguidores a que se cuiden como lo hace ella. No es raro verla compartir sus recetas detox o sus ejercicios estrella. De ahí que sus últimas publicaciones hayan pillado completamente desprevenidos a sus más de 1,5 millones de seguidores de Instagram. Y es que la hija de Maite Galdeano ha reconocido que está preocupada por perder "unos kilitos" de cara a una sesión de fotos "muy importante" que tiene en unos días. Para ello, la creadora de contenido está confiando en el "té verde y en la yerba mate".

"Supongo que os resultará familiar esta acumulación de celulitis", dice señalándose el escultural muslo, sin prácticamente un gramo de esa grasa que trata de mostrar a cámara mientras se aprieta la piel. Para este 'problema', la novia de Kiko Jiménez asegura utilizar un producto que "quema la grasa localizada, elimina la hinchazón y reduce hasta 1,5 cm de la circunferencia del muslo en dos semanas".