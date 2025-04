Jorge Javier Vázquez es ahora aún más rico: ingresa más de 60.000 euros a costa de un ganador de Gran Hermano

El

popular presentador de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez

, es siempre noticia. Ya sea por su vida personal como profesional, está en boca de todos.

Jorge Javier Vázquez está pasando un buen momento vital,

a pesar de que en ocasiones ha manifestado que en el plano amoroso su vida es bastante aburrida. Recientemente, explicaba en su blog de la revista 'Lecturas' que, desde que se separó de P. (Paco) en 2018, no ha tenido aventuras amorosas.

"Cuando me separé de P. pensaba 'qué bien, la vida para mí. En cualquier momento puede surgirme una aventura'. Nunca sucedió. Y le echaba ganas, eh, no te creas que iba por el mundo con ojos de escéptico. Si tenía un vuelo fabulaba con que se sentara a mi lado mi príncipe soñado. Cuando iba a comprar a una tienda de ropa pensaba en bellos dependientes. Pero nada. El caso es que luego viene gente que te cuenta historias fabulosas: 'Conocí a mi novio durante la pandemia, en la cola del supermercado', me contó no hace mucho un cocinero. Yo, por aquello de ponérselo más fácil al destino, salgo a caminar un par de horas diariamente. Hasta el momento lo máximo que he conseguido es alcanzar los diez mil pasos que se necesitan para estar en plena forma. La muerte me pillará soltero pero tonificado", escribía el presentador.

En cuanto a su faceta económica, a Jorge Javier Vázquez no le puede ir mejor. Ha sabido invertir todo el dinero que ha ganado en televisión y goza de una estupenda salud financiera.

60.000 euros que gana por una decisión judicial

Fue el 20 de noviembre de 2019 cuando el exconcursante de Gran Hermano, Pepe Herrero, ganador de la séptima edición, pronunció unas palabras en un vídeo, difundido en YouTube, en las que acusaba a Jorge Javier Vázquez de “tapar una violación” en el programa. El presentador denunció este discurso y el juzgado de primera instancia número 26 de Madrid ha fallado a su favor, de modo que ha condenado Herrero a abonar una indemnización de 60.000 euros.

El 20 de noviembre de 2019, Pepe Herrero pronunció diferentes acusaciones contra Vázquez en una conversación con Coto Matamoros. En ella, el madrileño se refería abiertamente al televisivo: “Por favor Jorge Javier, danos mañana otra clase de moralidad. Jorge Javier por favor, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido. Por favor, Jorge Javier, échate las manos a la cabeza, que tapaste una violación, pedazo de cabrón. Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. 12 meses, 12 causas, ¿vale?”, aseguró el ganador de GH 7.

La defensa de Jorge Javier Vázquez había solicitado 100.000 euros a Pepe Herrero por este discurso, pero el juez decidió reducir en un 40% la indemnización. La sentencia del juzgado asegura que las expresiones citadas sobrepasaron “ampliamente el marco jurídico y jurisprudencial de la libertad de expresión al revestir un matiz y tenor inequívocamente vejatorio, ofensivo u oprobioso”.