Mar Flores rompe su silencio por la nueva maternidad: "Se me cae la baba"

Mar Flores ha comenzado el fin de semana a lo grande ejerciendo de maestra de ceremonias este viernes, 4 de abril, en la entrega de los premios Gentleman's Day by Luxury Spain. Una gala en la que fueron premiados Héctor Colonques, presidente de Porcelanosa; los hermanos Torres, chefs Estrellas Michelín; Kike Sarasola, presidente de la cadena Room Mate Hoteles; el doctor Javier de Benito, y el futbolista Marc-André Ter Stegen.

Allí, la modelo habló con la prensa de su faceta como abuela, de la que siempre se muestra reacia a hablar tyras el embarazo y posterior nacimiento del pequeño Carlo, pero confirmó que, como a cualquier abuela, a ella también se le cae la baba con el pequeño Carlo: "Yo creo que a la hora de tener nietos, a todos nos pasa eso"

María González Falcó

Además, desveló que su nieto "ya tiene 5 meses" y que "está fantástico". Mar también quiso zanjar los rumores que ha habido en estos meses de una posible mala relación con su hijo y dejaba claro que ve a su nieto: "He ido a verle ayer antes de venir y la verdad que es que me muero cada vez que le veo. Pero no te digo nada que no te digan otras abuelas".

También le comentaban las palabras tan bonitas que Terelu Campos le dedicó a su hijo Carlo Costanzia, y, orgullosa, explicaba que "soy su madre, qué voy a decir. A mí se me cae la baba con todos mis hijos".

Hace una semana la modelo alababa la actitud de la mayor de las Campos en 'Supervivientes' y ahora ha sorprendido al hablar de forma tan natural de su nieto, ya que siempre se ha mostrado muy celosa a la hora de desvelar detalles de su vida privada, confirmando así lo feliz que se muestra con la nueva familia que se ha formado.

La indirecta de su 'nuera'

Paola Olmedo rompió su silencio y habló de Alejandra Rubio en un podcast en el que, además de abordar todas las polémicas que le rodean, decía de la hija de Terelu Campos: "Empatizo con ella porque se inventan demasiadas cosas sobre ella". Es más, contaba que lo ha vivido en primera persona: "Sé lo que se siente y no mola". La aludida agradecía sus palabras pero dejaba claro que ha sufrido un cambio...

"Guapa y como madre ¡Madre mía! estaba guapísima, era una mamá guapa, las coas como son, le ha sentado súper bien el embarazo", decía Paola Olmedo en 'Cuenta y exagera'. Eso sí, reconoce que nunca tuvieron mucho trato y que Alejandra siempre ha sido "reservada". "Yo la agradezco sus palabras, no me lo esperaba, lo acabo de ver", decía Alejandra Rubio en el plató de 'Vamos a ver'. Sin embargo, aclaraba que ni sus hijos se conocen ni el motivo por el que no la vimos en la exclusiva de su boda fuera ese: "Yo no salí en la portada de su boda porque yo no quise, no por nada, ya sabéis cómo soy. Me parecía que tampoco pintaba mucho y no quise salir".

Por otro lado, insistiendo en su agradecimiento, Alejandra echaba la vista atrás: "Igual le ha cambiado un poco la opinión de mí porque creo recordar que hace tiempo no era esta , pero que gracias y que la veo estupenda".