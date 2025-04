La mujer que perdió cientos de miles de euros por no sacar la foto de Leonor en bikini rompe su silencio

El pasado miércoles 2 de abril la princesa Leonor estuvo en boca de todo el mundo tras la publicación por parte de la revista Diez Minutos de una foto suya en bikini en una playa de Uruguay en portada. Se trata de uno de los momentos de descanso que tuvo la princesa en en Montevideo durante la escala en el país de su travesia en el Juan Sebastián Elcano.

El pasado 3 de abril, la trabajadora de uno de los chiringuitos de la playa en la que se hicieron las fotos, Paola, atendió a Susanna Griso en su programa, Espejo Público. Además, dio la casualidad de que su establecimiento fue el elegido por parte de la tripulación del "Juan Sebastián Elcano" para relajarse en una mañana de descanso de marzo, más allá de las responsabilidades que tienen que atender en el Buque Escuela de la Armada Española.

Paola contó que a primera hora de la mañana recibió la visita de una persona, que "daba la sensación de turista" y que pedía conocer el establecimiento. Más tarde, y después de echarle un vistazo al lugar, el hombre aseguró que volvería más tarde acompañado por un grupo de jóvenes.

La trabajadora explicó que llegó finalmente un grupo de 14 o 15 personas, siendo una de ellas la princesa Leonor. Paola explicó que les atendió como a cualquier otro grupo de turistas, señalando que "la mayoría eran chicos, todos bien bonitos y de la misma edad".

A la uruguaya le llamó la atención la tranquilidad y el acento del grupo, pero no supo nada sobre quiénes eran. De hecho, cuando la preguntaron por si había reconocido a Leonor dijo que no: "no tenía ni idea. Si no, la foto la hubiese hecho yo", decía, a sabiendas de la gran cantidad de dinero que se hubiese llevado por ella.

"Empezaron a llegar los chicos, y llegaron ella y dos muchachas más. Para mí eran dos muchachas más", contó Paola. Pilar Vidal aprovechó este testimonio para explicar que le habían confirmado que tanto el hombre que había aparecido primero por allí como las otras chicas que acabó viendo la mujer, formaban parte del equipo de seguridad personal de la princesa y que, explicó Paola, "se sentaron en una mesa a parte".

Lo que les habían contado a Paola es que se habían bajado de un crucero, que estaban de visita por allí porque estaban de paso por su viaje turístico. Esto sí fue algo que le llamó la atención a la uruguaya, ya que la actitud que llevaban "no era la de gente feliz que baja de un crucero".

Dice que se comportaban de una manera muy educada, comedida, algo que quizá procede de su disciplina militar. "Eran muy ordenados, muy tranquilos. Tomaron tres cervezas y se veían chicos muy en orden para bajar de un crucero. La gente que baja de un crucero es como más dicharachera, como de fiesta", aseguró.

La polémica de la foto

Las imágenes se tomaron a principios de marzo y muestran a la princesa, de tan solo 19 años, acompañada por sus compañeros guardiamarinas en la playa tomando el sol. Las reacciones que se han formado alrededor de la publicación de las fotografías han generado diversas reacciones, todas controversiales. Según Informativos Telecinco, el rey Felipe VI está preocupado y dolido por la publicación, asegurando que esto puede desviar la atención del esfuerzo y compromiso que la princesa está demostrando en su formación militar. Por otra parte, la reina Letizia se encontraría molesta por el gran acoso mediático que está sufriendo su hija.

Además, políticas del Gobierno han mostrado su enfado en cuanto a la publicación de las imágenes. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, la criticó duramente, calificándolo como "una mirada machista hacia una mujer joven". También hizo énfasis en que el problema radica en aquellos que observa, capturan y comercian con este tipo de imágenes, ya que Leonor tan solo estaba disfrutando de un momento relajante bajo el sol como cualquier otra persona.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también se pronunció sobre la publicación de las fotografías, explicando que no comprende el valor comunicativo de publicar imágenes sobre alguien en bikini. Aprovechó para destacar el sesgo de género en este tipo de contenidos ya que "gran cantidad de portadas van dirigidas a las mujeres en todos los sectores de la vida y nbo comentan ni hacen comentarios físicos de como visten los hombres en general".