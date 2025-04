Operan de urgencia a una periodista de Espejo Púbico y ella misma cuenta el resultado

La periodista Lorena García, conocida por su participación en Espejo Público y por ser la sustituta de Susanna Griso en el programa, ha desvelado la razón de la operación que la dejó fuera de los platós durante un tiempo. Muchos notaros su ausencia debido a la costumbre de verla al frente de la información, con una sonrisa en la cara y con ganas de informar a la audiencia. E incluso contando el que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, su boca no dejó de sonreír, porque a pesar del susto, encontró un final feliz.

Y es que un día se notó un bulto en la parte superior izquierda del pecho. En su momento no le dio mucha importancia, ya que pensó que sería una bola de grasa o incluso algo relacionado con la lactancia, ya que seguía dándole el pecho a su hija Gabriela.

Como tenía programada una cita para una mamografía y ecografía de mama próximamente, lo comentó con su ginecóloga y lo decidieron hacer cuanto antes. El día 14 de febrero fue el día de la cita, que iba a ser sencilla, pero acabó en una biopsia. Ahí comenzó la verdadera preocupación de Lorena García, ya que le hicieron la prueba de inmediato: "empecé a estar un poco rara", admitió, ya que todos sus seguidores también veían que algo distinto estaba ocurriendo con ella.

Lorena García admite haber pasado por un momento muy compliado, ya que cuando le fueron a dar los resultados de la biopsia, no eran concluyentes al cien por cien. Acompañó a esta mala noticia el hecho de que debían extirpar el bulto de forma inmediata. Ella dice que sintió cómo se le vino "el mundo encima".

Operaron a la periodista el pasado 21 de marzo y, finalmente, todo salió bien. Los análisis patológicos determinaron que se trataba de un tumor benigno, por lo que no había nada de lo que preocuparse. Sin embargo, ha recalcado su miedo, ya que nunca la habían anestesiado anteriormente y menos con anestesia general. Fue una cirugía ambulatoria, por lo cual esa misma noche durmió en casa.

Lorena decidió compartir su historia para que sirva como un mensaje de "concienciación", explica, sobre todo para aquellas personas que estén pasando por una situación similar. Subraya la importancia de que "nos observemos, nos miremos y nos cuidemos" y que ante la menor duda, acudamos a un especialista.

Ella es plenamente consciente de que su final ha sido feliz, pero que no todas las mujeres tienen el mismo final cuando descubren un bulto de esta magnitud: "por desgracia, para muchas es un cáncer muy complicado".

Su cominicado en redes sociales: "Creo que éste es uno de mis post más especiales. Los 3 minutos máximos de video permitidos se me han quedado muy cortos. Esto es un: “Chicas, tenemos que mirarnos, cuidarnos, observarnos, PRIORIZARNOS! Y acudir a todas las revisiones rutinarias” Y es también un GRACIAS a todas las personas que habéis estado pendientes de mí y del resultado estos días. Muchas mujeres, que “cuidan” y miman a otras mujeres, y eso es GRACIAS a TODOS los profesionales del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Me he sentido más que cuidada en las manos del Doctor Javier Heras (le llamé semiDios animada por el propofol, me traicionó el subconsciente) GRACIAS, porque supo transformar mi miedo e incertidumbre, en seguridad y confianza. Y gracias a mi ángel de la guarda @doctorasararubio Qué suerte tenerte cerquita una vez más, en un momento así", ha contado en su cuenta oficial de Instagram.