Rocío Flores confirma su ruptura a través de un duro comunicado: "Todo por dinero"

Olga Moreno ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. La ganadora de 'Supervivientes 2021' lo ha hecho en el programa '¡De viernes!', donde ha aclarado qué tipo de relación tiene con su expareja tras haber rehecho su vida con Agustín Ettiene. "Se llevan bien con sus hermanos, se aman con locura", ha dicho sobre el buen vínculo que al parecer existe entre Lola con los hijos de su exmarido.

Moreno reconoce sentirse "feliz" por ello y asegura que con el padre de su hija Lola la relación también "es buena" y "correcta". "Que siga así toda la vida gracias a Dios", ha compartido en directo.

Por su parte, Rocío Flores vive con su pareja alejada del mundo de la televisión y, a menudo, disfruta de la compañía de su hermano David, al que “ama con locura”, tal y como ha demostrado en diferentes post que ha colgado en sus redes sociales, de su padre Antonio David, que en más de una ocasión acude a su casa a cocinarles su famoso arroz y de su pareja. Con su madre, por el contrario, parece que ni hay ningún tipo de acercamiento, ni que vaya a verlo a corto plazo. Con quien mantiene una relación muy estrecha es con su padre, Antonio David Flores y con su abuela paterna, Luisa Carrasco, que tiene 92 años.

La hija de Rocío Carrasco ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales donde ha expresado su enfado por una traición que ha llevado a la ruptura.

"El tiempo pone a cada uno en su lugar... He ido viendo a lo largo de estos años muchas cosas.. uno a uno escupían hacia arriba y les ha caído encima y además con creces. Todo por dinero. FIN", ha escrito la hija de Antonio David.

Lo que no se sabe es a quién va dirigido. Algunas voces apunta a la propia Olga Moreno tras su vuelto a los platós televisivos.

Lo que está claro es que el mensaje no ha ido dirigido a su pareja, Manuel, con el que luego ha publicado otra imagen con el mensaje "Nos vamos", y en el que aparecen junto a su perrita.

¿A quién puede dirigirse Rocío Flores? Otras voces señalan que sus palabras pueden dirigidas a Marta Riesco y Rocío Carrasco.

Ahora, parece que incluso habrá un frente común contra Antonio David Flores, liderado por Rocío Carrasco y Marta Riesco, tal y como apunta el diario La Razón. Tanto Riesco como Carrasco, ambas ex del exguardiacivil, colaborarán en el programa de La 1. "Rocío y Marta nunca fueron amigas, pero comparten episodios similares del pasado en los que Flores fue el responsable directo de desafueros sentimentales. Y ni la una ni la otra se cortan lo más mínimo cuando se refieren al hombre que les hizo tanto daño. Tienen mucho que contar y nada bueno", explican. Según una fuente cercana a Antonio, "le sorprendería mucho que las dos hicieran causa común contra él. No se las imagina unidas para atacarle. Y si lo hacen, Antonio está decidido a tomar medidas legales si traspasan ciertos límites. No se quedará quieto".