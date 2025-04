Una concursante de Reacción en Cadena confiesa en directo el síndrome que sufre: "Me puede"

"Trabajo en el aeropuerto como azafata de tierra, hago teatro y el FOMO me puede". Esta fue la carta de presentación de Lucía, una de las componentes del equipo de "As picheleiras" que en estos momentos participan en el concurso Reacción en Cadena. Este síndorme es muy habitual entre los jóvenes, pero no todo el mundo lo conoce.

Existe un fenómeno denominado FOMO (miedo a perderse algo, por sus siglas en inglés), que es muy habitual entre los usuarios más jóvenes de las redes sociales y que genera ansiedad social. Afecta sobre todo a aquellos que se sienten más solos y con peor autoestima.

A pesar de conocer los peligros de este abuso, lo cierto es que según los datos del estudio Cigna Well-Being 360, un 70% de la población española considera que no hace un uso adecuado de las redes sociales o que tiene cierta adicción, siendo este problema de uso excesivo de redes sociales una cuestión de sanidad pública, tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud.

Con el objetivo de que las redes sociales sean solo una herramienta de apoyo y no se conviertan en una causa de problemas mentales, los expertos de Cigna Healthcare ofrecen 5 pautas a seguir: