Emma García debe detener Fiesta tras salir a a la luz la infidelidad: ''Ella los junta en una fiesta, los presenta como amigos a los dos..."

Tensión en Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García en las tardes del fin de semana. Gabriella se encuentra en el ojo del huracán después de que hace tan solo unos días la acusasen de haberle sido infiel a Manuel González con el cantante JC Reyes, algo que ella negó. Pero el tema no se queda ahí, ahora Amor Romeira llega a 'Fiesta' con otra supuesta infidelidad cometida por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mientras su chico se encuentra en 'Supervivientes'.

La colaboradora del programa, sentada junto a la hermana de Manuel González que está atónita ante todo lo que está escuchando, revela que le han llegado informaciones sobre una presunta nueva deslealtad de Gabriella con un chico canario. Gabriella ha escrito a Gloria, hermana de Manuel, para defenderse de las acusaciones: ''Dile a esa gente que deje de mentir porque van a hablar del canario'', algo que no le ha sentado nada bien a la hermana de Manuel porque se da cuenta de que su cuñada le avisa de quién es el chico justo antes de que la información salga a la luz.

Amor cuenta que el misterioso chico se llama Álex, revela que se fueron de viaje a Disney y el programa emite las imágenes de ambos en el parque en actitud muy cariñosa. ''Ella los junta en una fiesta, los presenta como amigos a los dos'', cuenta Amor y explica que Gabriella estaba con Manuel y con Álex a la vez. Tras salir a la luz la información, Gabriella no ha dudado ni un segundo en llamar, muy enfadada: ''Esto me parece un cachondeo increíble. Lo de Álex, yo hablaba con Manuel como colega, Manuel es totalmente consciente, coincidí con él en Madrid, él sabía que me estaba liando con Álex y lo vio''.

''Después de todo eso empezamos a hablar, yo volví del viaje el 30 de diciembre, Manuel el 28 de diciembre también estaba con otra chica, y la primera vez que Manuel y yo nos vimos fue el 13 de enero, que fue cuando empezamos a hablar, antes del reencuentro, a raíz del encuentro nos seguimos conociendo e hicimos la fecha oficial el 11 de febrero'', explica Gabriella indicando que cuando quedaba con Álex aún no estaba con Manuel.

Y sigue defendiéndose: ''Estando soltera puedo quedar con quien me dé la gana, a partir del 11 de febrero que es cuando tengo pareja, a raíz de ahí lo que queráis sacar, adelante, pero no hay. Mientras yo estaba conociendo a Manuel, ahí no tengo que darle explicaciones a nadie''.