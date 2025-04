Marta Álamo reniega de su marido, Kiko Matamoros y emite un comunicado: "Cuando me vaya a vivir fuera, digo, ahí os quedáis"

Makoke se encuentra participando en 'Supervivientes 2025' y, aunque este jueves fue expulsada por la audiencia, aún no está todo perdido para ella. Makoke fue la que menos apoyo recibió por parte de la audiencia en una reñida votación con Koldo y Carmen Alcayde, pero fue enviada a 'Playa Misterio', donde permanecen los eliminados. Este domingo, podría salvarse de la expulsión definitiva, a la que se enfrentará junto a Ángela Ponce, Manuel y Nieves. ¿Qué opina Marta López Álamo del paso de Makoke por el reality?

Sin duda alguna, Makoke se ha convertido en una de las protagonistas del formato de aventuras. Sus desencuentros con Laura Cuevas han ocasionado varios y tensos enfrentamiento entre ellas, llegando a salpicar a otros integrantes del grupo, como Joshua o Anita. Marta López Álamo acude a un evento, la prensa le pregunta qué opina sobre la presencia de Makoke en 'Supervivientes' y ella se muestra contundente a la hora de responder, cuentan desde Outdoor de Telecinco.

En un primer momento, Marta niega estar viendo 'Supervivientes', pero después no duda en alabar a Terelu Campos y su paso por el reality de Telecinco: "Terelu maravillosa. O sea, Terelu maravilla. Lo juro. Es que es una fantasía, señora. Entonces, o sea, yo la amo. Terelu sabe que yo la amo y es mi debilidad. Muy bien maravillosa". Pero la cosa cambia cuando le preguntan por Makoke, pues dice que "no voy a comentar nada de esa señora".

Unas palabras que contradicen la opinión de su marido, Kiko Matamoros, que junto a sus compañeros del exinto Ni que fuéramos shhh, se han mostrado muy críticos con la hermana de Carmen Borrego tras la cncelación de Sálvame en Telecinco.

Pero la cosa no queda aquí, pues Marta llega a decir a las cámaras de Europa Press que podría hablar de ella, ya que tiene mucha información al respecto: "Ya que ya no puedo hablar de lo que... En fin, me callo. Es que, si hablase, yo me soltaría de todo. Para quedarme a medias, no hablo. Así que, ¡bye!", fueron parte de sus palabras. Al ver que podría comentar algo interesante sobre Makoke, el reportero le insistió, pero Marta se cerró en banda, aunque dando algunas pinceladas: "No hablo en seis años, no creo. A lo mejor se me hincha ya todo, en plan, digo, pues ya está. Cuando ya me vaya a vivir fuera, digo, ahí os quedáis. Yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Mucho más. Pero bueno, ya está", comentó Marta ante la sorpresa de los allí presentes, pues nunca se había pronunciado así de Maoke. ¿Decidirá hablar algún día más en profundidad? ¿Qué será todo eso que dice saber de ella?