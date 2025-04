Melyssa Pinto huye con sus amigas tras salir a la luz su relación con Mario Casas: "Mi pequeño mientras tanto disfrutando"

Mario Casas y Melyssa Pinto se han convertido en los protagonistas del 'salseo' que más ha sonado con fuerza en las últimas semanas. Según la cuenta de Instagram 'La Cuernis' el actor y la influencer habrían sido pillados en actitud cómplice a principios de marzo durante una escapada romántica a las Islas Canarias, desatando los rumores de relación entre ambos.

"Salen muchas cosas siempre y sabéis que yo no hablo de mis cosas, entonces nada" escurría la cuestión Mario con una sonrisa en el Festival de Cine de Málaga. La influencer por su parte ha dejado claro que no habla de su vida privada cuando le preguntaron en la gala de los Premios Cerawards. Asegura estar "feliz", aunque no ha querido revelar si es gracias al actor. "Amor, si es que no hay nada que contar" ha afirmado con una sonrisa, insistiendo en que "de verdad no hay nada que contar".

Tras estas declaraciones Melyssa ha puesto tierra de por medio y se ha ido de viaje junto a sus amigas en una camper. Se trata de un viaje que suelen hacer de forma habitual Susana Bicho y Dulceina para promocionar la empresa de furgonetas camperizadas que tiene la mujer de Aida Domenech.

En esta escapada Melyssa ha disfrutado del sol, de la naturaleza y de los momentos en piña con amigas. A través de su Instagram ha dejado claro que está feliz, tal como asguraba en declaraciones a los medios. Sin embargo, echa de menos a alguien. Su perro se ha quedado en Madrid en un hotel canino y ella ha compartido una de la fotografías que le envían desde allí con el siguiente mensaje: "Mi pequeño mientras tanto disfrutando con otros perritos".

Melyssa Pinto vive un buen momento. Más allá de los rumores sobre su relación con Mario Casas a nivel profesional está trabajando mucho como modelo. Asiste a numerosos eventos y es el rostro en las redes sociales de numerosas marcas.