Alejandra Rubio debe huir tras lo ocurrido en su casa: "Lo pasó muy mal"

Desde que reapareció en el plató de 'Supervivientes' el pasado 27 de marzo, cuatro días después de abandonar el reality tras su breve pero intenso paso por Los Cayos Cochinos, todos esperábamos que Terelu Campos se reencontrase con su nieto Carlo, una de las personas más importantes de su vida y del que no dejó de acordarse ni un solo momento durante su aventura en Honduras.

Sin embargo -por lo menos que haya trascendido públicamente- hasta este lunes la presentadora no había sido capaz de cuadrar su agenda con la de Alejandra Rubio para poder visitar al bebé, que acaba de cumplir 4 meses. A media mañana la hermana de Carmen Borrego llegaba a la casa en la que residen su hija y Carlo Costanzia en coche para intentar esquivar a la prensa, y hacía su entrada en coche directamente, evitando así las preguntas sobre las críticas que ha recibido desde que salió del reality.

Dos horas después, y con su madre todavía en el interior de su vivienda, Alejandra ha salido de la misma para cumplir con sus compromisos profesionales. Pero en lugar de revelar cómo ha sido el reencuentro de Terelu con su nieto, ha echado a correr para huir de las cámaras y ha subido a toda velocidad a un vehículo que la esperaba, con una actitud especialmente seria y esquiva que ha llamado la atención después de que su madre y su bebé se hayan visto por fin tras el regreso de la presentadora de 'Supervivientes'.

Mario Vaquerizo defiende a Terelu Campos

Mario Vaquerizo ha sido reconocido con el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2025 en un acto cargado de emoción, no solo por lo simbólico del galardón, sino también por su reciente recuperación tras la aparatosa caída que sufrió en Cáceres hace unos meses. El cantante se ha mostrado especialmente agradecido y reflexivo al recoger el premio: "Yo no me considero excelente, pero el otro día reflexionando antes de venir y pensando en lo que tenía que decir y lo que he dicho, pues si ser una persona excelente significa ser dueño de tu vida, haber luchado por conseguir tus sueños y ser respetuoso y ser educado y tener personalidad, pues entonces sí que me merezco este premio, la verdad, lo tengo que decir así".

Además, el artista ha confirmado al equipo de Europa Press estar prácticamente recuperado de su accidente ocular, aunque aún queda alguna secuela visual: "El ojo ya estoy recuperado. A ver, hay una parte del ojo que ya no se va a recuperar, que afectó a la mácula. Entonces son como tres píxeles donde ahí no hay visión. Pero yo digo, es una nueva visión. Es una nueva visión porque yo sí estoy viendo. Que no veo como antes, pero veo. Ten en cuenta que yo tenía menos de un 5% de visión en la vista y ahora tengo un 93. Oye, pues vamos a aplaudir. Vamos a dar gracias a Dios".

Sin embargo, se ha mostrado más preocupado por la salud de su mujer, Alaska: "Fíjate, lo de Olvido me preocupa más. Porque yo, por ejemplo, yo justifico más mi no visión porque es la caída, pero que tú estás en tu casa y que de repente dejes de ver, es algo muy así. Olvido lo pasó muy mal y Olvido es una persona que se lo traga mucho, entonces, el susto, que yo lo estoy contando aquí, que tengo una forma de contarlo, pero fue muy heavy. Entonces Olvido se vio ahí y cuando ya vio que ya estaba mejor, pues cayó y le dio eso, pero nada más, estamos los dos en casa que no vemos nada".

Finalmente, Mario también ha aprovechado para romper una lanza a favor de Terelu Campos, en medio de las recientes críticas hacia la presentadora: "Pobrecita, yo he trabajado con Terelu. A mí Terelu me enseñó a bailar una vez un pase en un programa que hacíamos por la noche. A mí Terelu me cae muy bien, su madre se ha portado siempre fenomenal conmigo, Alejandra me cae muy bien. A Carmen la conozco menos, pero también me cae bien. Es decir, que la familia Campos, a mí me cae bien. Yo no sé lo que habrá hecho o no, pero como yo no lo he visto, no lo puedo decir".

"Yo lo que hablo es de mi experiencia con esa persona y mi experiencia con esa persona es una persona que es bastante tímida. Es bastante tímida Terelu, y si me estás viendo, yo creo que sí es bastante tímida, y muchas veces la timidez se puede confundir con arrogancia y con antipatía. Y después en las distancias cortas, cuando ella vence su timidez, es una tía muy total y muy buena compañera", ha explicado sobre la colaoradora.