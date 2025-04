Ana Rosa para en directo El programa de Ana Rosa por las lágrimas del final: "Vas a tener una sentencia condenatoria por acoso",

"Un poco de la realidad d estos días de mierda". Así de contundente y directo era el mensaje que publicaba la influencer Pawgli en su último post de Instagram.

Pawgli entabló una relación de amistad con un monitor de su gimnasio, pero todo cambió cuando él empezó a obsesionarse con ella y se convirtió en su acosador.

Aunque habló con el personal del gimnasio y le echaron del trabajo, su acosador continuó persiguiéndola y se le encuentra debajo de su casa cada vez que abre la ventana. Esta joven influencer ha denunciado la situación que está viviendo y, entre lagrimas, nos ha contado que no puede salir a la calle. "Se ofreció a enseñarme cómo iban las máquinas y nunca vi indicios de que quisiera nada más. Era muy majo conmigo y a las semanas comenzó a preguntarme por mi vida personal. En ese momento empecé a no sentirme cómoda y le quise dar a entender que no quería entrenar más con él. No lo aceptó y fue cuando empezó su obsesión por mí y sus continuos mensajes, a los que yo no contestaba", ha comenzado a contarnos en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Le dejé claro que no quería absolutamente con él, pero no lo entendió y continuó escribiéndome sin parar y me le encontraba en muchos sitios. Le tuve que bloquear y me marché a Madrid por trabajo. Llevo aquí cinco meses y el domingo pasado volvió otra vez y a la media hora se presentó donde yo estaba cenando. Se ha venido a vivir al bloque de enfrente del mío", ha continuado.

Esta joven tiene pánico y no puede estar sola: "Me siento acosada. No me ha amenazado y me han dicho que si no hay amenaza mortal o daño físico ellos no pueden hacer nada". Aunque ha pedido una orden de alojamiento, todavía no ha obtenido respuesta: "Me han dicho que es muy difícil que me la den".

Pawgli no ha podido contener las lágrimas y la propia Ana Rosa Quintana ha tenido que consolarla con un abrazo: "Estás dando los pasos correctos y vas a tener una sentencia condenatoria por acoso", ha tratado de animarla la presentadora.