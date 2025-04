Cambio de nombre de Jessica Bueno tras la polémica entrevista en Telecinco: "Jessica Peleteiro"

Después del 'cara a cara' que protagonizó anoche en '¡De viernes!' cuando se enfrentó a Jota Peleteiro -desde una sala VIP- tras sus declaraciones, Jessica Bueno se ha dejado ver esta mañana visiblemente cansada y sobrepasada... y ha asegurado que "no puedo más".

La modelo ha dejado claro que en ningún caso ha querido destrozar al exfutbolista en los platós: "Es que eso no es así, es todo lo contrario" y ha anunciado que a partir de ahora "voy a seguir con mi vida como he hecho hasta ahora, mi conciencia está tranquila y yo lo único que quiero es pensar en mis niños y en su bienestar". En cuanto al apoyo que está recibiendo, ha confesado que "la gente que sabe la situación real y todo lo que he pasado, por supuesto que están ahí" y se ha mostrado apenada porque "él ha conseguido lo que quería y ya está".

Jota Peleteiro y Jessica Bueno volvieron a verse las caras en De Viernes, programa que el exfutbolista escogió para su primera entrevista en televisión. El empresario y la modelo tuvieron un tenso cara a cara en el que cada uno expuso su versión de lo que han vivido desde el divorcio. Un enfrentamiento en el que ambos se desacreditaban, sin llegar a ningún punto en común, y que Outdoor vivió en directo, siendo testigos de lo que ocurrió detrás de cámaras en el que momento en el que se intercambiaron en el plató.

El que fuera futbolista, acompañado de Ajla Peleteiro, su mujer, que puso el broche de oro a su entrevista, volvía a besar a Ángela Portero, José Antonio León, Patricia Pérez, Antonio Rossi y Terelu Campos, encargados de hacer las preguntas para conocer todos los entresijos de su testimonio. Mientras él terminaba de despedirse, Santi Acosta y Beatriz Archidona daban paso a Jessica Bueno. "¡Jessica Peleteiro!", la llamaba sin querer. Una equivocación que la que fuera Miss Sevilla se intentaba tomar con humor y que rápidamente llamaba la atención de Jota Peleteiro, que ya estaba fuera de plató y que solo se pudo ver fuera de cámaras, pues él ya no se encontraba en plano. Mientras la exconcursante de Supervivientes se reía y 'regañaba' con mucha gracia a Santi, el exfutbolista no perdía detalle de lo que ocurría en plató.

Lo hacía mientras se desplazaba hacia la salida, pues no pretendía quedarse a escuchar lo que su exmujer tenía qué decir. Eso sí, no pudo evitar esperar unos segundos y voltear la cabeza para ver entrar a Jessica Bueno. Lo hacía entre risas cómplices con Ajla Peleteiro. No sabemos si por la tranquilidad que sentía después de la entrevista o si por ese error - el de Santi Acosta llamando "Jessica Peleteiro" a la colaboradora- que tantísimo resonó en plató.

Pero lo cierto es que no quiso perderse cómo Jessica Bueno ocupaba el puesto que hacía tan solo unos instantes había estado ocupando él. Una vez se sentó en el sofá, Jota Peleteiro abandonó el estudio 6 de Mediaset, sin querer escuchar ni una palabra del relato de la madre de sus hijos.