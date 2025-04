La desconocida ruptura entre Terelu Campos y Lequio: "Siempre estuvo enamorada de Lequio"

Bombazo en TardeAR. El cantante y tertuliano Enrique del Pozo fue compañero durante tres años de Terelu Campos en 'Con T de Tarde', por lo que es una de las personas que más de cerca conoció a la mayor de las Campos durante su época dorada en la televisión. Su comportamiento por aquel entonces ha sido muy comentado desde que Alessandro Lequio lo destapó en el programa 'Vamos a ver' puesto que han salido a la luz varios testimonios protegidos relatando su supuesta actitud cuestionable.

Su entorno ha criticado a estas personas por no dar la cara. Por eso, Enrique del Pozo llega a 'Tardear' para contar en plató sin esconderse todas aquellas acciones que no le parecieron bien de ella y ha destapado la razón por la que empezó la tensión en la relación entre Alessandro Lequio y Terelu Campos. Enrique del Pozo tiene una teoría sobre el porqué de la enemistad entre Terelu Campos y el exmarido de Ana Obregón. "Ella siempre estuvo enamorada de Lequio", confiesa. Así lo cree él por lo que veía en los platós, algo de lo que se percató hasta María Teresa Campos según cuenta el tertuliano. "No me parece mal que le gustase Lequio. Él es uno de los tíos más guapos, con un cuerpazo, pero él no le correspondió", asegura.

Pero esto no debería ser un motivo de una enemistad. Sin embargo, "creo que él se siente un poco vengativo con ella cuando nos fuimos todos a la otra cadena y él le dijo oye nos hemos portado muy bien contigo, vente con nosotros ahora, y él se quedó aquí".

El colaborador de 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con Leticia Requejo para mostrar su opinión a la declaración del cantante. "Claro que no, en ningún caso estuvo Terelu enamorada de mí. Por lo menos, eso es lo que creo o nunca me di cuenta. Lo que sí te aseguro es que a mi no me gustaba y nunca me ha gustado Terelu", le señalaba a la colaboradora.

No obstante, la periodista ha querido saber de primera mano cuál es la razón que le ha llevado a tenerle cierta "tirria" a la mayor de las Campos. "Ninguna tirria, simplemente puse de ejemplo lo del cenicero para que ubiquemos que no me gusta que mire siempre por encima del hombro", confiesa. Según señala la nueva colaboradora de 'Tardear', la información de Enrique del Pozo es una falacia: "Es absolutamente mentira, lo dice el propio Alessandro. Terelu estaba a otras cosas y Lequio también. Eso lo viví yo muy de cerca". Una afirmación que no le sienta bien al tertuliando: "¿Estabas las 24 horas con ella?". Una pregunta que Belén Rodríguez responde de buen agrado: "Sí y yo sé a quién le gustaba Terelu". Pero el cantante no se da por vencido: "Yo me acuerdo en un avión que iba con Nuria González y su hermana. se sacó este tema y dijo como a Terelu le gusta mucho Lequio. Eso lo he escuchado yo y yo no suelo inventarme nada".