Emma García para Fiesta y rompe a llorar tras el duro testimonio del cáncer de su colaborador: "Mucho miedo"

Cinco meses después de anunciar que le habían diagnosticado un tumor en la garganta y que dejaba la televisión para centrarse en su lucha contra el cáncer, Belén Rodríguez ha regresado al trabajo. Lo ha hecho en el plató de 'Fiesta' donde, sin poder contener las lágrimas -al igual que Emma García- se ha sincerado como nunca sobre su enfermedad y ha dado la última hora sobre su recuperación.

Emma García era la encargada de dar paso a Belén tras meses sin verla entre los focos: "La vida a veces se desborda de luz pero otra veces pone, incluso a quienes más brillan, a prueba. Era noviembre cuando Belén nos contaba con gran entereza que debía ausentarse de 'Fiesta' para enfrentarse a un cáncer. Era invierno, pero ahora regresa por primavera y nosotros solo queremos decirle lo muchísimo que la hemos echado de menos".

"Pensaba que estaba mejor anímicamente, pero estoy como triste. Ha sido entrar aquí y me he desubicado. Me ha dado como un bajón. Es la primera actividad que hago", ha reconocido en su reaparición, confesando que las últimas semanas han sido muy complicadas por un "virus de estómago con el que creí que me moría. He sufrido mucho durante los últimos 15 días de tratamiento con el dolor, con los alimentos, perdí el gusto... estaba en el camino, como que ya me voy a recuperar, y ahora otra vez vuelvo a lo mismo".

Como ha revelado a la presentadora, "cuando hice la entrevista contigo, no le di ninguna importancia, fui muy inconsciente. Yo en ningún momento fui consciente de que era una enferma de cáncer. Yo sabía que tenía un bulto y que me lo iban a quitar, pero en ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Yo antes, será por desconocimiento, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir".

"Pero el tratamiento afortunadamente ha ido muy bien" ha asegurado, explicando que sin embargo en un principio no fueron todo buenas noticias: "Me hicieron la biopsia y no me pudieron operar porque estaba muy avanzado, era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, con una traqueotomía. Así me lo dijeron. Y eso no fue una opción, no lo hubiera hecho".

"La otra opción eran treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte. Simplemente, ese era mi mundo. Me cogía mi autobús y me iba a la Fundación Jiménez Díaz" ha reconocido, confesando que "lo que mejor hago en esta vida es recuperarme y me estoy recuperando muy bien".

Meses de incertidumbre y dolor en los que, como ha admitido, "he tenido mucho miedo". "No puedo llorar y lo necesito. He estado fuerte esta temporada porque necesitaba curarme, pero ahora, cuando ha acabado todo, me he derrumbado. Yo el último día del hospital sí que tenía muchas ganas de llorar, pero tenía tanto dolor que no podía" ha desvelado muy emocionada.

Un duro proceso que todavía no ha terminado, ya que aunque todo marcha por el buen camino, "en mayo tengo otra vez el PET TAC y ahora me da miedo", a la espera de descubrir si su enfermedad ha remitido.

Y aunque estos meses "he tenido más apoyo del que me me hubiera gustado tener. No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta persona estando muda dos meses y medio", ahora reconoce que "me siento súper sola. Ha estado tan pendiente la gente de mí que ahora me estoy incorporando a mi vida que me ha invadido una sensación de soledad".

Tras su reaparición en 'Fiesta', Belén ha hablado ante las cámaras de Europa Press y nos ha contado cómo ha sido su esperadísima vuelta al trabajo: "Estaba muy desubicada, me parecía extraño todo, pues porque he pasado cinco meses que me he concentrado mucho en mis tratamientos y en mis historias y ahora pues de repente volver, pues ha sido un shock, pero tengo unos compañeros maravillosos que me lo han hecho todo muy fácil, la verdad". "Estoy un poco como incorporándome a mi vida" ha añadido, confirmando que su intención es continuar cumpliendo con sus compromisos hasta que dentro de un mes se someta a nuevas pruebas médicas.

"He finalizado el tratamiento que ha sido un éxito y lo que pasa es que ahora me toca repetir entre abril y mayo las pruebas para ver si está limpio todo de verdad, pero bueno, es el protocolo, durante diez años será así" ha explicado.

En su recuperación ha sido clave su actitud, ya que como asegura "he puesto todo, todo de mi parte. He dejado de fumar, que fumaba tres paquetes al día y he ido a hacer deporte todos los días. He tenido una alimentación súper sana, he tenido una actitud positiva porque me decían que podía tener bajones pero no me podía hundir y he puesto todo, todo de mi parte". "Que no piense la gente que cáncer es igual a muerte, que yo lo pensaba también pero afortunadamente ya no es así, pero hay que poner mucho de la parte de cada uno" ha destacado emocionada.

Sus próximos planes pasan por dar conferencias para ayudar a personas que están en una situación similar a la suya y concenciarlos de la importancia de dejar de fumar: "Yo estaba asfixiada, y ahora lo noto muchísimo, en los sabores, los olores, la piel, en todo. Aunque ahora también estoy en proceso de recuperarme de la radioterapia, con lo cual, pues también me falta mucho".