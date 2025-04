Emma García rompe a llorar en directo en Fiesta al conocer el cáncer de una de sus colaboradoras

Fue una de las tardes más duras de la vida de Emma García. La presentadora de Fiesta, en Telecinco, tuvo que ser de tripas corazón el pasado domingo durante la emisión de Fiesta en Telecinco para contar la dura historia de lucha contra el cáncer de una de las colaboradoras del programa que se emite los sábados y domingos en el principal canal de Mediaset España. El susto fue tal que hasta la presnetadora acabó mostrando sus sentimientos. "¿Me dejas llorar un poco, verdad?", le llegó a preguntar a su compañera.

El caso es que Emma García lleva ya varios años al frente de Fiesta y no es la primera vez que tiene que dar una mala noticia. Pero esta vez se vio más que afectada. Y es que después de años en otros programas Emma García tomó hace tiempo en Telecinco las riendas de "Fiesta", un programa de televisión creado para emular el formato de "Sálvame", pero con emisiones los fines de semana en Telecinco, tanto los sábados como los domingos. Producido por Unicorn, "Fiesta" llegó a la parrilla del principal canal de Mediaset para reemplazar a "Viva la Vida", un espacio que ocupaba el mismo horario y que, a pesar de tener un concepto similar, fue cancelado debido a su descenso en audiencia.

Este fin de semana la invitada que se sentó en plató fue una de sus colaboradoras, Belén Rodríguez, muy conocida por comentar realities en Telecinco durante años. Allí contó su historia de superación contra el cáncer. "Necesito llorar pero no puedo. Todavía no me lo permito. Estoy muy tirste. He estado muy fuerte porque necesitaba curarme, el paso por el hospital fue tremendo", relató Rodríguez haciendo hincapié en que durnate mucho tiempo había tenido "demasiado aguante".

Rodríguez fue diagnosticada de un cáncer de garganta que le llegó a provocar hasta una parálisis de las cuerdas vocales. Y se quedó sin voz. Y tuvo que dejar de trabajar hasta que este fin e semana volvió a su puesto habitual en Fiesta. Rodríguez asegura que hace tiempo que sabía que tenía un bulto. "Sabía que me lo iban a quitar pero en ningún momento pensé que sera cáncer. Ahora esta enfermedad, afortunadamente ya no equivale a la muerte, se ha avanzado mucho pero es muy duro. El treatamiento es muy duro. Yo me he hecho muy fuerte", contó.

Rodríguez mantiene que jamás tuvo miedo pero que los dolores fueron demasiado intensos durante todo el proceso. Sobre todo en el tratamiento. Tanto que no tenía ganas ni de llorar. Pero después de tanto sufrimiento ayer por fin sus compañeros pudieron darle un abrazo y abrirle de par en par las puertas de Fiesta, su programa en Telecinco.