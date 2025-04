Jessica Bueno confirma por sorpresa la llegada de la niña tras su ruptura: "Qué felicidad"

Después del 'cara a cara' que protagonizó anoche en '¡De viernes!' cuando se enfrentó a Jota Peleteiro -desde una sala VIP- tras sus declaraciones, Jessica Bueno se ha dejado ver esta mañana visiblemente cansada y sobrepasada... y ha asegurado que "no puedo más".

La modelo ha dejado claro que en ningún caso ha querido destrozar al exfutbolista en los platós: "Es que eso no es así, es todo lo contrario" y ha anunciado que a partir de ahora "voy a seguir con mi vida como he hecho hasta ahora, mi conciencia está tranquila y yo lo único que quiero es pensar en mis niños y en su bienestar". En cuanto al apoyo que está recibiendo, ha confesado que "la gente que sabe la situación real y todo lo que he pasado, por supuesto que están ahí" y se ha mostrado apenada porque "él ha conseguido lo que quería y ya está". La creadora de contenido terminó destrozada su intervención en De Viernes, tras esa primera aparición en un plató de televisión de su exmarido, con el que mantuvo una relación de más de 10 años. Para la modelo no fueron únicamente las palabras del padre Jota Peleteiro Jr y Alejandro, sino el desgaste emocional que arrastra durante años, informan desde Outdoor.

A lo que le suma la situación personal que atraviesa tras su ruptura sentimental con Luitingo, que le ha dejado tocada a todos los niveles. Pero parece que, poco a poco, la vida le va devolviendo las alegrías que Jessica Bueno necesita para volver a ver la luz. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de Supervivientes ha comunicado una noticia que le tiene muy emocionada. Se trata de un anuncio que tiene que ver con su familia, por lo que la felicidad de la también exconcursante de GH VIP se multiplica. Y es que, ahora mismo, en este momento en el que se encuentra tan 'bajita', Jessica Bueno necesita a sus allegados más que nunca.

"Mi sobrinita, mi hermano y mi cuñada ya están aquí. Vivían en Barcelona y se han mudado a Sevilla. Qué felicidad tenerte de nuevo, Manuel", ha celebrado la modelo junto a una fotografía en la que la vemos muy sonriente junto a su hermano y su sobrina.

Poco después, la creadora de contenido ha compartido otra imagen igual de especial y que refleja a la perfección cómo se siente tras la entrevista de Jota Peleteiro en De Viernes y su tenso cara a cara: centrada en sus tres hijos. Y es que, en la foto en cuestión, la que fuera Miss Sevilla aparece abrazada a sus tres niños, que son el centro gravitatorio de su universo. Por eso, aunque son momentos complicados para ella, Jessica Bueno hace todo lo posible para levantar cabeza. Por sus hijos, y sintiéndose muy agradecida con estas noticias tan emocionantes que le hacen ver la vida de otra manera.