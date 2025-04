Jordi Hurtado confiesa el grave error de Saber y Ganar durante el último programa: "No quería decir nada"

Como bien sabemos, de lunes a viernes se emite en La 2 de 15:40 a 16:25 la edición regular de Saber y Ganar. Actualmente entre los concursantes se encuentra el último súper magnífico, Luis Felipe, quien ha podido volver al programa tras ganar el especial de los magníficos hace poco más de un mes.

Compite en este caso con dos concursantes que se han convertido también en magníficos hace poco tiempo, Fer y Suso. Cabe destacar que ellos dos han sido los primeros en conseguir este título tras la subida del bote a 10.000 euros para convertirse en leyendas de Saber y Ganar.

Tras el parón de la versión regular de Saber y Ganar durante el fin de semana, Jordi Hurtado y los tres concursantes han aparecido de nuevo en la pantalla y, esta vez, con una sorpresa en uno de los marcadores. Y es que de repente, a Luis Felipe se le habían sumado 530 euros al marcador. Esto no se debió a que "ha jugado a algún juego de azar y ha ganado", bromea el presentador.

Jordi Hurtado confiesa que el cambio se ha hecho gracias a los espectadores, quienes se dieron cuenta del error y consiguieran que desde el programa se dieran cuenta del fallo. Ese dinero sumado es parte de la cantidad recopilada por Luis Felipe en anteriores programas.

El concursante admite que se había dado cuenta, pero que "no quería decir nada" porque es una persona muy discreta. El presentador, asombrado, no se creía que no hubiese dicho nada durante todos los programas de los magníficos. "Me daba cosa", explica Luis Felipe.

El presentador se toma su tiempo para dar las gracias a los espectadores que siempre están pendientes de lo que pueda suceder en el programa y que es por ellos que "ya está solucionado el marcador de Luis Felipe".

Un programa que ha hecho historia

Saber y Ganar es historia de los concursos en España. No goza de la popularidad de otros formatos como Pasapalabra, pero es uno de los que incluyen menos espectáculo superfluo y más volumen de preguntas. Todo ello con algunos cambios en las pruebas, aunque manteniendo la esencia que le ha permitido labrar su propio camino y crear su propia legión de seguidores.

Curiosamente son varios los miembros de la lista de centenarios que, tras su paso por el concurso de Jordi Hurtado, han dado el salto al concurso de Antena 3 e incluso algunos lo han ganado. Hablamos, como no de Rafa Castaño, quien se hizo en el bote más alto de la historia del programa y Óscar Díaz, que le sucedió en el trono tras ganar 1,8 millones de euros frente a Moisés.

Desde el pasado viernes 21 de marzo conocemos al nuevo magnífico de Saber y Ganar, quien ha conseguido superar la nueva cifra de 10.000 euros acumulados. Desde el cambio de normas en el programa, es el segundo concursante que logra superar la barrera de los 10.000 tras el hito de Fer cuatro días antes.

Hablamos del canario Suso Quesada, quien en tan solo 15 días de programa ha conseguido alcanzar esta asombrosa cifra en Saber y Ganar tras haber pasado por otros concursos de televisión anteriormente. Jordi Hurtado no esconde su asombro y admiración por el logro de Suso Quesada: "nos alegramos mucho, mucho, a seguir a por el 16", dice refiriéndose al siguiente programa. Su primera aparición televisiva destacada fue en 2017, cuando participó en Pasapalabra, entonces emitido en Telecinco. Durante su paso por el programa, compitió contra Pablo Díaz, violinista tinerfeño que posteriormente se llevaría un bote de 1,8 millones de euros.

El canario ha asegurado que concursar en Saber y Ganar siempre ha sido un sueño. Siempre ha sido un gran fan de los concursos de televisión, pero este en concreto ocupaba un hueco especial en su corazón. Compaginaba su trabajo de tal forma que no se perdía ninguno de los programas.

Tal era su ilusión por participar que escondió su aparición en Saber y Ganar a su madre hasta el día de la emisión de su estreno. Ella es la que le hizo fiel seguidor del programa. Su paso por el programa, por ahora, ha sido un tanto especial, ya que nada más llegar tuvo que "descansar" debido a los especiales del aniversario de Saber y Ganar, donde los magníficos de 2024 volvieron durante una semana.