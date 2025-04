La metedura de pata de Mar Flores al hablar del hijo de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio: "Se os han ido las cuentas"

Mar Flores suele ser bastante cerrada al hablar de su nieto con los periodistas, sin embargo, en una de sus últimas apariciones tuvo una metedura de pata cuando hablaba sobre el hijo de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio: "Se os han ido las cuentas".

La modelo, tal y como publicó Telecinco Outdoor, acudió a los Premios Diamante de la Excelencia donde le preguntaron por su nieto. "Está fantástico, he ido a verle ayer, antes de venir, y la verdad que es que me muero cada vez que le veo, pero no te digo nada que no te digan otras abuelas", aseguró a los periodistas. Una de ellas le dijo que iba a cumplir cuatro meses de vida, pero la modelo quiso corregirla. "No, bueno, ya tiene cinco meses, se os han ido las cuentas", aseguró.

Sin embargo, Mar Flores no tenía razón, ya que el pequeño Carlo, nacido en diciembre del año pasado, ha cumplido cuatro meses.

Nacida y criada en el distrito madrileño de Usera, Mar Flores dio sus primeros pasos en el mundo de la moda en 1989, cuando ganó el certamen Rostro de los 90, organizado por la revista Elle. A raíz de este éxito, comenzó a ganar notoriedad rápidamente, atrayendo la atención de los medios de comunicación dedicados al mundo del corazón.

Su hermana, Marián Flores, fue azafata en el popular programa de televisión Un, dos, tres... responda otra vez, en las etapas de Victoria Abril y María Durán.

Como modelo, ha desfilado en las principales pasarelas de Milán, trabajando con reconocidos diseñadores como Giorgio Armani y Gai Mattiolo, además de participar en eventos como los desfiles de Cibeles y Gaudí. También ha sido la imagen de diversas campañas publicitarias de marcas como Caramelo, Cacharel, La Perla, Montblanc, Multiopticas, Solmayor y el icónico anuncio navideño de Freixenet. Además, ha protagonizado portadas de revistas prestigiosas, como Elle, Marie Claire, Dunia y Man.

En 1991, Mar Flores debutó en la televisión como presentadora en el concurso VIP noche, y un año después, en Bellezas en la nieve, junto a Andoni Ferreño, ambos programas emitidos por Telecinco. En 1994, se unió al elenco de la serie Compuesta y sin novio, protagonizada por Lina Morgan. En 1996, obtuvo uno de los papeles principales en la última temporada de la comedia Canguros, transmitida por Antena 3. También participó en la serie Hermanos de leche, emitida entre 1994 y 1996. Durante ese mismo año, recibió el galardón en Francia junto a Joaquín Cortés con el premio The Best, como figuras españolas exitosas en el extranjero.

En 1998, se unió al elenco de la serie La virtud del asesino, dirigida por Roberto Bodegas, para grabar el episodio 11. Al año siguiente, participó en la serie de RTVE Un hombre solo.

Su debut en el cine llegó en 1998, cuando el director Juan Antonio Bardem la eligió para protagonizar Resultado final. Ese mismo año, retomó su faceta de presentadora con el programa La música es la pista en Canal 9. Un año después, trabajó bajo la dirección de Mario Camus en La vuelta de El Coyote. Posteriormente, participó en las series Ada Madrina (1999) junto a Carmen Sevilla y El secreto (2001).

Su último trabajo interpretativo hasta la fecha fue en la película Los años desnudos (2008), dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso.

En 2021, Mar Flores regresó a la televisión como concursante en la segunda edición del programa de Antena 3 Mask Singer: adivina quién canta, donde se disfrazó de Flamenco.

Ese mismo año, recibió el Premio de Honor en la 15.ª edición de Publifestival por su trabajo como embajadora de Women Together de la ONU. Además, durante la gala de la IX edición de los Luxury Awards, celebrada el 14 de diciembre en el Auditorio Beatriz Madrid, recibió el galardón a la Trayectoria en la Publicidad Marcas de Lujo y Premium.

Y ahora Sonsoles

Más recientemente, el 24 de octubre de 2022, Mar Flores comenzó a formar parte del programa Y ahora Sonsoles, producido por Atresmedia Televisión y transmitido por Antena 3.