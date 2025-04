De protagonizar Aída a ser una de las actrices más buscadas en Google en España: así es la nueva vida de una de las intérpretes de moda

Miren Ibarguren es una de las actrices más queridas en España. Se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla con por su interpretación de Sonia Valcárcel en la serie Escenas de matrimonio que emitió la cadena Telecinco. Depués llegó su papel en Aída. Y más tarde, la guinda del pastel: La que se avecina. Su nivel de popularidad ha ido creciendo a lo largo de los años. Tanto que llegó a ser la actriz más buscad en Google en España en septiembre de 2007.

La carrera de Ibarguren comenzó en su tierra natal. Empezó en la serie Goenkale de Euskal Telebista. Hacía de criada. De ese primer papel han pasado muchos años y muchas horas de rodaje. La actriz compagina sus apariciones en "La que se avecina" con la grabación de películas. Un no parar de trabajo que compagina con su mejor papel en la vida; el de ser madre.

La maternidad le cambió la vida a Miren. Su pareja Alberto Caballero, director y guionista de La que se avecina, y ella tomaron la decisión de ser papás y su hijo Rocco nació en julio de 2022. Durante el embarazo, la actriz siguió con su trabajo en La que se avecina. Para que no se le notara la barriga, desde la serie se tomó una decisión: hacer engordar a su personaje. Yolanda Morcillo (conocida como "la reina del brillo") pasaba por una mala temporada en su vida y había engordado muchos kilos, ante la mirada crítcia de su madre interpretada por la actriz Loles León. "Pensaba que este nivel de gordofobia había quedado en el pasado y estábamos de acuerdo en que estaba mal, pero no, una vez más la gordofobia sigue siendo un chiste", se lamenta una persona en un mensaje muy compartido en redes sociales.

Más allá de la polémica, su bebé nació y lo cambió todo en su vida. "Personalmente la maternité me enseñó a ser maja en los trenes porque antes a lo mejor no lo fui tanto", comenta en una de sus publicaciones en Instagram a raíz de la entrevista que llevó a cabo para el podcast "Que si quiero, que si tengo". Este espacio de discusión sobre maternidad lo dirige la estilista Natalia Ferviú, conocida por su aparición en el programa "Cámbiame". Con ella, Miren se sinceró y confesó que "la red de la que tanto hablan no son solo los abuelos o las amigas, es que alguien te vea agobiadísima en un tren y que te mire bien". Hizo referencia a la necesidad de cambiar la sociedad para lograr que sea mejor para las futuras generaciones. "Cuando nace un hijo, nace con él la necesidad de que el mundo sea mejor", confiesa.