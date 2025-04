Emma García para Fiesta para la noticia sobre Alexia Rivas: "Imputada por robo"

Una noticia de gran impacto ha llegado a la redacción de ‘Fiesta’. Tal y como ha podido saber nuestro programa, un empresario millonario ha sido víctima de un robo de gran magnitud en el que estaba involucrada una influencer muy conocida.

Alejandro Entrambasaguas ha explicado que los hechos sucedieron en el lujoso hotel Wellington de Madrid en el mes de septiembre de 2024 y a plena luz del día. Un suceso de película que tuvo lugar en una de las espectaculares suites de la planta cuarta de este alojamiento. La víctima es un empresario millonario, de origen mexicano, que se encontraba de viaje en Madrid. Uno de los días, salió a comer y a cenar por el centro de la capital y, al regresar a la habitación, se encontró con la puerta reventada y descubrió que los ladrones se habían llevado la caja fuerte.

Una caja fuerte que los cacos sacaron a plena luz del día de ese céntrico hotel, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, y que contenía unas joyas que estaban valoradas en medio millón de euros.

‘Fiesta’ ha tenido acceso al atestado policial y hemos descubierto que dentro de este robo de gran magnitud estaba implicada una conocida influencer de la que hemos preferido no dar el nombre porque se encuentra inmersa en un proceso judicial.

Según ese documento policial, la creadora de contenido fue la que lo ideó todo y quien convenció al resto de implicados, tres jóvenes de unos veinte años, para perpetrar el robo. Todos ellos han sido imputados por robo con fuerza. Alejandro Entrambasaguas asegura que ha podido hablar con la influencer, quien niega ser la mujer que aparece en los vídeos que han servido para la investigación policial. Sin embargo, al explicarle que han tenido acceso al atestado en el que aparece su nombre, "se queda blanca": "Dice que tiene una relación de amistad con el empresario, que no tuvo relación con los asaltantes y echa la culpa a los agentes", explica el periodista.

Alexia Rivas no ha podido evitar su sorpresa al descubrir el nombre de la influencer que se ha visto implicada en este robo en un hotel de Madrid: “Me han dicho quién es y yo he sido bastante amiga de esta persona, me he quedado de piedra”, decía la tertuliana.

“Es una persona muy conocida en el mundo de la noche de Madrid, ha sido íntima de Froilán y yo la conozco desde hace diez años. Es una persona que se movía en círculos de gente muy conocida”, explicaba la colaboradora de ‘Fiesta’.

Quien también conoce a esta influencer es Alejandra Rubio, que se ha quedado perpleja al enterarse de la noticia: “Me estás dejando loca. ¿Me estás vacilando o qué?”, le decía al reportero de Fiesta. “Es una chica que conozco desde hace mucho tiempo”, afirmaba.