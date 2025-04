¿Quién es la influencer que robó 500.000 euros a un millonario en Madrid?: esto es todo lo que se sabe

Un millonario mexicano de visita en Madrid ha denunciado el robo de 500.000 euros durante su estancia en un hotel de lujo. Fue el pasado mes de septiemebre, cuando el empresario descubrió que se habían llevado la caja fuerte con joyas valoradas en medio millón de euros de una de las suites del hotel Wellington de Madrid. Una influencer española está siendo investigada por este caso que el programa "Fiesta", de Telecinco, sigue de cerca tras haberlo destapado en exclusiva.

Alejandro Entrambasaguas cuenta en 'Fiesta' que el programa ha podido acceder a más datos sobre el robo, en concreto al atestado policial. Pero, además, revela que unos conocidos de la influencer le han facilitado testimonios ''muy delicados''. Tal como ha contado el periodista, la influener acudió a cenar con el empresario y está vinculada con el robo según la investigación policial. La implicada ha negado los hechos.

¿Quién es la influencer acusada de participar en el robo?

La investigación transcurre bajo mucho secretismo, pero sí se sabe que la chica es de la edad de Alejandra Rubio y Alexia Rivas y se mueve en los mismos círculos que ellas. Ambas la conocen de la noche madrileña, pero aseguran no mantener una relación estrecha con la influencer. Alejandra Rubio, por su parte, se mostró muy sorprendida con la noticia. Alexia Rivas, en cambio, aportó la versión de ella.

Según Rivas, la chica se muestra muy nerviosa ante la situación y niega cualquier tipo de vinculación con el caso.

Pero Entrambasaguas, con el atestao policial en la mano, asegura que se le ha tomado declaración y está siendo investigada como parte de una banda que organizaron el robo.

La influencer lo amenzó con hablar con su mujer

Mónica Pont ha acudido al plató de 'Fiesta' porque, tras haber estado seis años viviendo en México, se ha convertido en muy buena amiga del empresario. Ha sido la encargada de transimitir la versión de él.

''Le dan la habitación, pone los relojes en la caja fuerte y, al cabo de unos días, revientan la puerta de la habitación, la caja fuerte y se llevan todo. Él duda de los recepcionistas del hotel porque solo lo sabían ellos, entonces pone la denuncia y comenta que puede dudar de los recepcionistas'', explica la actriz sobre lo que le cuenta el empresario.

Cuenta que el empresario contó en qué círculos se había movido en Madrid a la policía: ''Ahí descubren que dos marroquíes estaban vinculados, supuestamente, con esta influencer porque había salido las llamadas de su teléfono y empiezan a investigarla a ella''.

Una vez que la historia sale a la luz, la influencer intenta parar la historia. 'Me ha dicho que ella le ha amenazado'', asegura Pont. En palabras del empresario, lo que le dijo la influencer fue lo siguiente: ''Que si yo no retiro la denuncia va a hablar con mi mujer, va a montar un pollo, yo no he tenido nada con esta señora''.