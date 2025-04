Para el programa de Emma García tras la explosión de Alejandra Rubio con una compañera de trabajo: "Me reconoció que..."

Alejandra Rubio, nieta, hija y sobrina del clan Campos, siempre está en el punto de mira y eso no es nada fácil. Alejandra Rubio ha disfrutado de su primera Semana Santa como mamá y lo ha hecho en la ciudad de Málaga junto a su chico, Carlo Costanzia, el bebé de ambos y su madre.

Pero pese a la tranquilidad de estos días, lo cierto es que Alejandra Rubio está atravesando por un momento complicado en lo que a su relación con la prensa se refiere. Las críticas a sus looks para asistir a las procesiones ha sido la gota que ha colmado el vaso y la colaboradora de 'Vamos a ver ' explotaba: "Yo no he faltado el respeto a nadie, tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana. No estáis acostumbrados a verme arreglada, cuando me pongo un vestido, impresiona más. Es de manga larga, largo, no va con trasparencias, es un vestido de encaje pegado, tampoco se me ve escote ¿Qué es lo malo? Nada, voy como me da la gana".

Pero la cosa se complicaba aún más cuando la hija de Terelu Campos explotaba como nunca antes en televisión tras un comentario de Sandra Aladro. La periodista ponía en valor la amabilidad de José María Almoguera, primo de Alejandra, y la influencer estallaba: "Claro, es muy fácil ser amable con la prensa cuando no te acosan como a mí. Si tu agencia le diera a mi primo la misma turra que me dais a mí seguro que saltaba. No me vengáis con cuentos, a mí me habéis apaleado fuera y dentro de los platós". Alexia Rivas, amiga de Alejandra, ha intentado defender a la hija de Terelu en el programa Fiesta, donde colabora los fines de semana, explicando que se sintió muy arrepentida de su comportamiento: "Yo critiqué que su primo está vendiendo su vida por fascículos y Alejandra no está haciendo eso. A su primo le molesta mucho menos que la prensa le siga que a ella, pero yo a ella le reconocí que no se podía poner así con una compañera, yo hablé con ella y me reconoció que se arrepentía de haberse puesto así".

Por su parte, Amor Romeira cree que no hay que atacar de esa manera a los compañeros de la prensa: "Ser de las Campos le ha pasado factura, ya no tanto haber vendido alguna portada, si no ser de la familia de la que es, pero también hay que decir que los compañeros hacen su trabajo y no son acosadores".

Para Kike Calleja, amigo de la familia Campos, el comportamiento de Alejandra debe responder a la saturación que siente tras años de exposición mediática: "A mí me sorprendió mucho verla explotar de esa manera con la prensa y con nuestra compañera, creo que debe tener un dolor dentro y lo expresó de esa manera".