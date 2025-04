Trabajo real de Paz Padilla: de salir en prime time y presentar programas con audiencias millonarias a poner cervezas en un bar de playa

Paz Padilla es todoterreno televisivo. Actúa, hace humor, tiene obras teatrales, escribe, lleva una faceta como influencer... Padilla es todo un ejemplo para su madre, Anna Ferrer. La influencer no puede estar más orgullosa de la presentadora, una mujer trabajadora que ha logrado el éxito a base de mucho esfuerzo.

Consciente del pensamiento generalizado que puede tener muchas veces la gente sobre ellas, personas famosas, con éxito y dinero que han triunfado en la vida gracias a 'la fama', la joven empresaria ha querido romper una lanza a favor de su madre, que para ella es "la persona más trabajadora que conozco". A nivel laboral y empresarial se podría decir que Paz Padilla tiene 'la vida resuelta'. Tras la repentina muerte de uno de sus hermanos, la humorista decidió tomar las riendas de 'El trompeta', un conocido chiringuito de playa en Zahara de los Atunes, Cádiz, regentado hasta entonces por su hermano Luis.

Reformar el chiringuito de Juan y empezar a llevar ellas mismas 'el nuevo trompeta' ha sido para Paz Padilla y Anna Ferrer un auténtico reto y el mejor homenaje que podían hacer al difunto. Después de muchos meses de permisos, licencias, obras, etc., las puertas de 'El trompeta' han vuelto a abrir sus puertas esta Semana Santa. Al mismo se han acercado cientos de personas, deseosas de ver cómo es el nuevo proyecto profesional de madre e hija. La avalancha de clientes y curiosos ha sido tal, que tanto Anna como Paz han tenido que 'remangarse la camisa' durante estos días y echar una mano atendiendo al personal.

"Gracias a la vida y a todos vosotros por arroparnos así de bonito. A los que vinisteis, a los que siempre estáis, en las buenas, las malas y las peores. A los que ya lo hacen desde ahí arriba. A todos los que nos apoyáis detrás de la pantalla. Nuestra alegría de vivir. Os esperamos en El Trompeta, al ritmo de My Way", escribía Padilla en sus redes sociales.

Mnesjaes que se sucedían durante los días de Semana Santa, que ha estado abierto esrte establecimiento. "Qué mágico lo que vivimos ayer. Ver El Trompeta brillar de nuevo rodeado de su gente fue un regalo. Gracias por acompañarnos hoy y siempre. Aquí tendréis vuestra casa en la que nunca faltará la guasa gaditana y las ganas de disfrutar".

"No me tengo ni en pie! No sé de verdad cómo daros las gracias. A las cientos y cientos de personas que han venido a vernos estos días, a los medios de comunicación que una vez más nos habéis dado tanto amor y a todos. No tengo ni voz ni palabras", ha comentado la propia Padilla en un post de su Instagram oficial.

Y es que el agotamiento ha sido tal, que la hija de la actriz que da vida a Chusa en la serie de Telecinco La que se avecina no ha podido evitar aplaudir lo currante que su madre y el empeño que le pone a absolutamente todo para que prospere y sea un éxito.

"En momentos como estos no deja de sorprenderme. Siempre está muy liada, pero viene de un mes... Se encuentra grabando una película, actuando en el teatro los fines de semana y rodando la última temporada de La que se avecina", explica Ferrer, que incide en el hecho de que en estos últimos días, su madre ha estado levantándose a las 6 de la mañana para rodar su próxima película, cogiendo vuelos desde Madrid hasta Sevilla para después irse a Zahara de los Atunes y ponerse al frente tanto de No ni ná como del recién reformado y reinaugurado 'El Trompeta'.