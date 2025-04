Última hora de Saber y Ganar: el polémico concursante se va del programa y Jordi Hurtado emitir un comunicado

Saber y Ganar es historia de los concursos en España. No goza de la popularidad de otros formatos como Pasapalabra, pero es uno de los que incluyen menos espectáculo superfluo y más volumen de preguntas. Todo ello con algunos cambios en las pruebas, aunque manteniendo la esencia que le ha permitido labrar su propio camino y crear su propia legión de seguidores.

Curiosamente son varios los miembros de la lista de centenarios que, tras su paso por el concurso de Jordi Hurtado, han dado el salto al concurso de Antena 3 e incluso algunos lo han ganado. Hablamos, como no de Rafa Castaño, quien se hizo en el bote más alto de la historia del programa y Óscar Díaz, que le sucedió en el trono tras ganar 1,8 millones de euros frente a Moisés. Desde el pasado viernes 21 de marzo conocemos al nuevo magnífico de Saber y Ganar, quien ha conseguido superar la nueva cifra de 10.000 euros acumulados. Desde el cambio de normas en el programa, es el segundo concursante que logra superar la barrera de los 10.000 tras el hito de Fer cuatro días antes.

Fer se ha medido a Suso Quesada, que cayó eliminado hace unos días y a Luis Felipe. La audiencia ese ha mostrado algo crítica con el concurso que están realizando Fer y Luis Felipe. "Quizás se dio cuenta que hizo daño especialmente ayer que dijo que le había dejado a fer la contestación un poco adelantada y fer le dijo que no había ayudado en nada. Le hicieron daño a suso y mira el karma llega le falta a fer.", "Los concursantes te pueden gustar más o menos, pero no sabemos cómo son fuera del programa, si es cierto que a algunos se les va viendo algo cuando están mucho tiempo. Por ejemplo, a mí Suso me gusta, desde el principio se muestra igual, no le veo nada prepotente, a Luis Felipe también le veo siempre igual, pero Fer ha dado un gran cambio, al principio se veía más tímido, más callado, mirada siempre baja, pero poco a poco todo eso ha ido desapareciendo, puede que fuese una estrategia para parecer más humilde y gustar más a los espectadores, no podemos saberlo porque no lo conocemos personalmente.A mí me gusta mucho más Suso", contaba una espectador a través de diferentes canales en redes sociales.

Ahora, el programa de hoy ha comenzado con una reveladora noticia. "Luis Felipe abandona #SaberYGanar temporalmente! ¡Lo esperamos! Hablaremos de él en Twitch el Jueves a las 22:00 cuando entrevistemos a SUSO, pues el Supermagnífico compartió muchos programas con él", contaban desde la cuenta Saber y Perder,

Además, Jordi Hurtado ha comunicado esta ausencia al iniciar el concurso y se ha referido a "motivos personales" el hecho de que no esté en plató. "Mandamos un GRAN abrazo".