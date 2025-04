Adiós a la paz en el clan Campos entre dos inesperados familiares: "Si tiene pruebas, que lo demuestre"

Cuando parecía que todo se había calmado tras semanas de tensión familiar, una nueva disputa ha estallado entre los primos José María Almoguera y Alejandra Rubio, protagonizando un nuevo episodio de reproches cruzados que amenaza con romper la frágil cordialidad entre ambas ramas de la familia.

Todo comenzaba cuando Alejandra Rubio, visiblemente molesta, lanzaba en ‘Vamos a ver’ un comentario cargado de ironía y reproche hacia su primo: “Mejor me voy a callar, porque igual digo cosas que no tengo que decir. Yo no voy por detrás, ni negocio cosas con revistas, ni con periodistas de la calle. Yo soy como me veis, si un día me tengo que enfadar me enfado, yo voy de frente, así, como el AVE”. Unas palabras que no pasaron desapercibidas ni para el público ni, por supuesto, para José María.

Lejos de ignorar la pulla, el hijo de Carmen Borrego no tardó en recoger el guante desde el plató de ‘TardeAR’, donde respondió sin rodeos: “No sé a qué se refiere con que yo voy por detrás. Me parece que no tiene razón para decir absolutamente nada y que si tiene pruebas, que lo demuestre”. Con tono tranquilo pero firme, defendió su profesionalidad y dejó claro que todas sus colaboraciones con medios han sido limpias y transparentes: “Yo cuando he negociado una exclusiva he hablado con el director de una revista y se ha cerrado bien”.

Aunque ha intentado desmarcarse de la polémica y no alimentar una guerra abierta con su prima, lo cierto es que sus palabras también llevaban cierta carga: “Puede estar a favor o en contra de lo que yo hago, pero al final hacemos un poco lo mismo, estamos los dos aquí... Yo he tenido la oportunidad de vender ciertas cosas porque me las han comprado”.

José María fue más allá, señalando lo evidente: tanto él como Alejandra forman parte del espectáculo televisivo y ambos han optado por exponer aspectos de su vida en los medios. “Si no hubiera gente como nosotros, que vendiéramos ciertas cosas, no sé de qué estaríamos hablando ahora”, sentenció.

De momento, ni Terelu Campos ni Carmen Borrego han intervenido públicamente en el cruce de declaraciones entre sus hijos, aunque las miradas ya están puestas en cómo reaccionarán las matriarcas de la saga ante este nuevo desencuentro familiar.