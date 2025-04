Almudena Cid saca la mejor sonrisa pese a la lucha contra el cáncer: "Un chute de energía"

Después de vivir uno de los momentos más duros de su vida tras su ruptura sentimental con Christian Gálvez, Almudena Cid resurgía como el ave fénix. Su faceta como actriz le está llenando y también su relación sentimental con Gerardo Berodia.

Hace unos días, la gimnasta acudía a un acto donde desvelaba que "estoy bien, estoy fenomenal, se me nota". Además, la actriz también comentaba no saber nada sobre las series sobre la vida de Isabel Pantoja y Belén Esteban, aunque está dispuesta a trabajar en lo que surja, "donde me vean".

La intérprete reconocía que le llegan "muy pocas oportunidades", pero "cuando llegan es porque ya ha pasado un filtro y luego cuando llega el momento de la elección, claro, no depende solo de una única persona" y desvelaba que "es un mundo complicado y de oportunidades escasas".

En ese aspecto, aclaraba que "hay algunos actores que viven de la interpretación", pero dejaba claro que "no es la realidad, no es la mayoría" porque es una profesión muy intermitente.

En sus redes sociales se muestra muy activa y comparte eventos o incluso iniciativas solidarias que lleva a cabo. Almudena Cid y su novio, Gerardo Berodia, ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo: ambos han visitado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, a dos amigas enfermas de cáncer. "Hoy deseo que hayas recibido un chute de energía, @carolinaasv_20 . Fíjate, creo que el mismo que ha podido sentir @patriiiperezz_ preparándote esta sorpresa..Representáis la amistad verdadera y veros juntas me hace ver lo más bello que tiene el ser humano. Me habéis hecho muy feliz, sí, vosotras a mí también.Gracias al @hospitaluvrocio por vuestro amor a los pacientes, por ese proyecto que estáis desarrollando que fomenta la actividad física para una incorporación más fluida a la vida normal de todos esos seres bonitos con los que convivís. Familiares de Carol y Patri, aquí estoy y estaré siempre.Ojalá pronto podamos inaugurar ese gimnasio .Algún día compartiremos la historia de @berodia_10 y @patriiiperezz".

Una visita que ha emocionado a sus seguidores. "Gracias por hacer tan feliz a nuestra pequeña. Sois increíbles"; "Gracias a los dos por venir! No sabéis cuánto ayudáis con estos pequeños detalles!! Estaban felices!! Y a nosotros nos dais también mucha energía!! Muy emocionante!"

Su confesión

Hace unos meses Almudena Cid se abría como nunca para hablar de lo difícil que había sido su ruptura. Quince años de relación que se saldaron de la noche a la mañana con un divorcio que pusieron al presentador de Pasapalabra en el centro de la polémica. Tres años después de aquel momento, sin embargo, ambos han rehecho su vida con sus respectivas familias e, incluso, nuevos miembros con los que ampliar su familia.

La maternidad se convirtió en su relación en un motivo de crisis al que finalmente no lograron poner remedio, a pesar de que los motivos de separación hayan trascendido en ningún momento. Ahora Gerardo Berodia es el 'culpable' de su felicidad, Almudena Cid . A pesar de que siempre ha intentado mantener su historia de amor alejada de los focos, la exgimnasta no duda en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del exfutbolista. Gerardo García Berodia es "Intermediario de futbolistas" y desde hace semanas se ha intercambiado mensajes con Almudena Cid en diversos post que han ido colgando. "Feliz y agradecido a la vida por vivir en paz, amor y rodeado de buenas personas." El jugador, excanterano del Real Madrid, ha pasado por múltiples equipos de España. Entre ellos, el Zamora CF en el que militó la temporada 2008 y 2009, cuando salió rumbo a la Ponferradina. Además, en 2013 llegó al Club Jorge Wilstermann de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, destacándose en cada partido, y abriendo oportunidades a jugadores españoles que llegaron a diferentes clubes de Bolivia. Ahora, su vida sigue ligada al fútbol pero como agente de futbolistas