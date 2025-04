La enfermedad de Rosa Pasapalabra que le impediría seguir en el concurso: "No veía"

El bote de Pasapalabra ha superado una cifra que ya da vértigo: ¡Manu y Rosa han jugado por un premio de 1.504.000 euros! Los dos concursantes han intentado la gesta en un duelo igualado e intenso, que ha sido el broche a un programa lleno de grandes momentos. Entre ellos, ha vuelto a destacar el poema del madrileño para despedir a los invitados, en este caso a Jaime Nava, Noelia López,Mariló Montero y Óscar Higares.

Con 25 segundos de ventaja, Manu ha comenzado El Rosco con buen pie, con un turno de cuatro aciertos, y Rosa le ha seguido el ritmo con un arranque de cinco respuestas correctas. Los dos han hecho una primera vuelta notable, destacando la racha de nueve aciertos de un tirón en el atril naranja, aunque la gallega ha terminado adelantándole.

Finalmente, los dos han firmado tablas, por lo que se han librado de la temida silla azul y han sumado 600 euros a su bote personal y siguen acrecentando su leyenda en el concurso de Antena 3. Rosa ya ha dejado una huella histórica en el concurso. Por su larga permanencia, por su simpatía, por su carisma, es una de las mujeres más importantes que han pasado por el programa. Además, sus duelos contra Manu en El Rosco mantienen a los espectadores en vilo cada tarde. La concursante coruñesa ha pasado por rachas más o menos buenas desde que superó su primera Silla Azul. Actualmente se encuentra en un momento de fortaleza, en un toma y daca por el color naranja con su rival. Sin embargo, también ha sufrido momentos complicados y ella misma ha revelado el motivo a Roberto Leal.

"Tuve una época en la que no veía nada", le ha contado al presentador. Rosa ha explicado que tuvo "un fallo técnico", una confesión que ha resultado tan insólita como divertida, pero, por suerte, eso ya ha pasado y no le impide seguir en el concurso.

La calma que transmite Rosa Rodríguez es contagiosa. Su sonrisa, también. En una veintena de programas, se ha ganado el cariño y la admiración de todos los espectadores de Pasapalabra y ella asegura que está cumpliendo "un sueño". "Es exactamente como me lo imaginaba y eso me hace muy feliz", confiesa en esta entrevista exclusiva para la web de Pasapalabra. De hecho, ha pasado de profesora a estudiante... porque para ganar el bote, que ha regresado al millón de euros, hay que aprender mucho. De hecho, Rosa ni puede precisar la cantidad de horas que le dedica a prepararse: "Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber". De hecho, nos sorprende con su método de estudio: "Salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña".