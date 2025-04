Las fotos de Cristina Pedroche que desvelan cómo está su relación con Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha vuelto a romper Instagram con unas imágenes tan tiernas como espectaculares desde Dubái, donde ha viajado junto a su hija para reencontrarse con su marido, el chef Dabiz Muñoz. Pese a los rumores de crisis que han rodeado a la pareja en las últimas semanas, estas instantáneas hablan por sí solas: están más unidos que nunca.

Cristina Pedroche deslumbra en Dubái con sus fotos más sensuales embarazada

La colaboradora de televisión ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta. Cristina Pedroche ha compartido desde Dubái una serie de imágenes en las que posa embarazada, radiante y feliz, disfrutando de su segunda maternidad en un entorno de lujo junto a su hija y su marido, el chef Dabiz Muñoz. Lejos de los rumores de crisis que han salpicado a la pareja en las últimas semanas, estas vacaciones familiares demuestran que su vínculo está más fuerte que nunca.

Relajada y sin filtros: Pedroche presume de tripita en la piscina

Desde una impresionante piscina en Dubái, Cristina ha publicado un carrusel de fotografías en las que luce un bikini de colores vivos, con el que deja ver su avanzada tripita de embarazada. Pero no todo es tan idílico como parece: la presentadora, con su característico sentido del humor, confesaba que “parece que estoy tan cómoda ahí sentada, pero me costó bastante subirme e intentar cruzar las piernas también fue gracioso”. Y añadía, entre risas, que se siente “modo pingüino cuando ando y orangutana cuando me siento”.

Un embarazo que vive con naturalidad y alegría

Cristina está viviendo su segundo embarazo con ilusión y plenitud, y ha querido que esta Semana Santa fuera especial, viajando hasta los Emiratos Árabes Unidos para pasar unos días en familia con Dabiz, que continúa centrado en su restaurante StreetXO Dubai. Una cita que ha dejado claro que, pese a los altibajos y el revuelo mediático, su historia de amor sigue cocinándose a fuego lento y con ingredientes de lo más especiales.

Con el nacimiento del bebé previsto para el mes de junio, Pedroche se prepara para vivir un verano inolvidable. Mientras tanto, sus redes se han convertido en el mejor álbum de recuerdos y complicidad, demostrando que ser sexy y estar embarazada no solo es compatible, sino que puede ser una combinación explosiva.