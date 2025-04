Frank Cuesta sigue debatiéndose entre la vida y la muerte tras su último parte médico: "Peligro dentro del sistema central"

Frank Cuesta hacía saltar todas las alarmas entre sus seguidores al aparecer hospitalizado y con los ojos cubiertos por gasas. Al parecer, el herpetólogo había sufrido el ataque de una víbora escupidora, un reptil letal pero que, según contaba la pareja del televisivo, Paloma, "está bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que ahora mismo se le permite estar", ha contado. Además, ha querido resaltar que Frank "está estable, está fuera de riesgo, ya le han subido a planta y calculamos que en una semanita o dos estará ya en condiciones".

Más tarde, desde su canal de YouTube han confirmado que Frank ya se encuentra en casa y que ha superado las primeras horas críticas tras el envenenamiento:

"Ya han pasado las 24 horas desde el envenenamiento, así que ya no hay peligro dentro del sistema central. Nos han dado varios productos para los ojos y ya está en casa". A pesar del susto, parece que su vista pronto volverá a la normalidad: "Tendrá que ir a hacer curas varios días. Calculan que en 10 días su vista volverá a ser seguramente normal", confirman.

Redes sociales

El herpetólogo leonés, experto en reptiles, demuestra una firme determinación, sin inmutarse ante charcos y luciendo sus Crocs. Su inclinación por enfrentarse a lo húmedo no pasa desapercibida para nadie, especialmente en el universo de las redes sociales, donde la gente se desinhibe con facilidad bajo el velo del anonimato y la multitud. Frank Cuesta, conocedor de este entorno, sabe perfectamente adaptarse.

Frank, reconocido por su participación en programas televisivos como "Frank de la Jungla" o "Wild Frank", no se reserva opiniones. Este rasgo se evidenció cuando el polémico Risto Mejide realizó un desafortunado comentario durante las Campanadas de Mediaset, recibiendo críticas por sus palabras dirigidas a sus competidores en otras cadenas televisivas.

En plena transmisión en vivo, Risto soltó: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia". Un comentario de mal gusto que provocó un aluvión de críticas. Frank Cuesta no se mantuvo al margen y expresó su opinión en redes sociales. El ex presentador de "Frank de la Jungla" compartió un mensaje contundente en su cuenta de Twitter junto al vídeo del desafortunado momento: "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comenzó diciendo. "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".